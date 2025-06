TV-Tipps am Samstag

In "Harter Brocken: Der Goldrausch" (Das Erste) trifft Dorfpolizist Koops auf eine skrupellose Ex-Stasi-Agentin. Johannes B. Kerner sucht mit Promi-Experten den "Quiz-Champion" (ZDF). Bei "Eltons 12" (RTL) spielen Promis um 100.000 Euro.

20:15 Uhr, Das Erste, Harter Brocken: Der Goldrausch, Krimi

Im Dezember 1989, kurz vor dem Ende der DDR, verschwindet ein Goldtransport spurlos im Harz. Jahre später erfährt die frühere Stasi-Offizierin Inka Sassner (Lina Wendel), dass einer der damaligen NVA-Soldaten, die sie um ihren Anteil betrogen haben, unter falschem Namen in St. Andreasberg leben soll. Sie reist dorthin, findet aber nur dessen Patenonkel Ernst (Hans Klima) vor, der vorgibt, nichts zu wissen. Inka reagiert brutal, foltert und tötet Ernst und schlägt auch Nachbar Rudi (Thomas Dehler) nieder. Während Dorfpolizist Koops (Aljoscha Stadelmann) versucht, die Situation einzuordnen, verfolgt Inka weiter ihre Spur.

20:15 Uhr, ZDF, Der Quiz-Champion, Rateshow

In diesem Quizformat stellen sich clevere Kandidaten der Herausforderung, "Der Quiz-Champion" zu werden - und damit 100.000 Euro zu gewinnen. Um zu triumphieren, müssen sie fünf prominente Experten bezwingen: Marcel Reif (Sport), ChrisTine Urspruch (Literatur und Sprache), Andrea Kiewel (Musik), Johann Lafer (Ernährung) und Frank Plasberg (Zeitgeschehen). Nur wer alle Duelle für sich entscheidet, kann den Titel und das Preisgeld mit nach Hause nehmen.

20:15 Uhr, RTL, Eltons 12, Spielshow

In dieser Ausgabe von "Eltons 12" geht es musikalisch zu: Zwölf Künstler treten in verschiedenen Duellen und Dreier-Wettkämpfen gegeneinander an. Dabei zählen nicht nur Kraft und Geschick, sondern auch Köpfchen. Es geht um satte 100.000 Euro Siegprämie! Mit dabei sind unter anderem Tim Bendzko, Max Giesinger und Alle Farben - für Spannung und Unterhaltung ist also gesorgt.

20:15 Uhr, Sat.1, Hitch - Der Date Doktor, Komödie

Alex Hitchens (Will Smith) ist ein echter Profi in Liebesdingen. Als "Date Doktor" hilft er Männern, das Herz ihrer Traumfrau zu erobern. Einer seiner Kunden, der unbeholfene Albert (Kevin James), hat sich in die wohlhabende Allegra (Amber Valletta) verliebt - eine echte Herausforderung. Doch Hitch tut alles, um die beiden zusammenzubringen. Parallel verliebt er sich selbst in die toughe Journalistin Sara Melas (Eva Mendes), was seine eigenen Fähigkeiten auf die Probe stellt.

20:15 Uhr, ONE, Der Zürich-Krimi: Borchert und die Spur der Diamanten, Krimi

Borchert (Christian Kohlund) kann Lügen nicht ausstehen. Als er dem Verdächtigen Xavier Schliemann (David Rott) zum ersten Mal begegnet - einem alten Schwarm von Kanzleichefin Dominique (Ina Paule Klink) - kommen ihm direkt Zweifel an dessen Aufrichtigkeit. Der charmante Diamantenhändler behauptet weiterhin, nichts mit dem Mord an seiner früheren Geschäftspartnerin Nikol (Jana Podlipná) zu tun zu haben. Doch statt wie vereinbart bei Hauptmann Furrer (Pierre Kiwitt) auszusagen, taucht Xavier mithilfe seiner engen Freundin Katharina Kolling (Katja Lechthaler) unter.