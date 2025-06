TV-Tipps am Samstag

In "Harter Brocken: Das Überlebenstraining" (Das Erste) gerät der Polizist Kopps an zwei Militärspione. VOX zeigt die Doku "Leider geil! - 40 Jahre deutscher Hip-Hop". Das "starke Team" (ZDF) sucht den Mörder eines Mannes unter dessen Erben.

20:15 Uhr, Das Erste, Harter Brocken: Das Überlebenstraining, Krimi

Dorfpolizist Frank Koops (Aljoscha Stadelmann) ist kein Fan von Abenteuern - und Geburtstage sind ihm ebenso ein Graus. Trotzdem lässt er sich von Kollege Heiner (Moritz Führmann) auf ein Survival-Wochenende mitschleppen, das Kollegin Mette (Anna Fischer) ihm zum Ehrentag geschenkt hat. Was als harmloser Outdoor-Ausflug beginnt, entwickelt sich schnell zum Albtraum: Veranstalterin Nora (Annika Blendl) weiß nicht, dass zwei ihrer Gäste Militärspione sind - und bereit, über Leichen zu gehen, um eine geheime Mini-EMP-Waffe zu schmuggeln.

20:15 Uhr, VOX, Leider geil! - 40 Jahre deutscher Hip-Hop, Musikdoku

Wie wurde Heidelberger Hip-Hop zum UNESCO-Kulturerbe und was machte Berliner Gangsta-Rap in den 2000ern so erfolgreich? Die Musikdoku nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise durch 40 Jahre Deutschrap. Prominente Stimmen wie Marteria, Cro und Niko Backspin erzählen, wie der Hip-Hop zum dominierenden Musikstil in Deutschland wurde - und erklären, welche Rolle moderne Plattformen wie TikTok und Spotify dabei spielen.

20:15 Uhr, ZDF, Ein starkes Team: Sterben auf Probe, Krimi

Bernhard Paulsen (Peter Meinhardt) will gerade mit seiner Familie über sein Testament sprechen, als er plötzlich stirbt - und das wichtige Dokument verschwindet. Das Ermittler-Duo Linett (Stefanie Stappenbeck) und Otto (Florian Martens) übernimmt den Fall. Bald steht für sie fest: Einer der Angehörigen muss hinter dem Mord an dem reichen Patriarchen stecken.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

In bis zu 15 spannenden Spielen treten zwei prominente Gegner direkt gegeneinander an. Es geht um Fitness, Köpfchen, Geschick - und am Ende um 100.000 Euro Preisgeld. Wer holt sich den Sieg?

20:15 Uhr, Sat.1, Encanto, Animationsabenteuer

In einem versteckten Dorf in den kolumbianischen Bergen lebt die Familie Madrigal - jeder von ihnen mit einer besonderen, magischen Fähigkeit. Nur Mirabel scheint aus der Reihe zu tanzen, denn sie hat keine Gabe. Doch als die magische Welt von Encanto in Gefahr gerät, ist ausgerechnet sie die Einzige, die ihre Familie retten kann.