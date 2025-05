TV-Tipps am Samstag

Der Mord in einem Kloster beschäftigt die Ermittler im "LandKrimi" (Das Erste). Auf ProSieben schicken Joko und Klaas wieder Promis zum "Duell um die Welt". Die Kriegertochter Mulan (Sat.1) gibt sich als Mann aus, um in der Armee zu dienen.

20:15 Uhr, Das Erste, LandKrimi: Steirerschuld, Krimireihe

Im Kloster stößt die Studentin Lara Babic (Mariam Hage) bei ihrer Arbeit mit alten Handschriften auf dunkle Geheimnisse - bis sie tot aufgefunden wird. Ausgerechnet auf einer Buchseite zum Gebot "Du sollst nicht töten!" liegt ihre Leiche. Chefinspektor Bergmann (Hary Prinz) geht schnell davon aus, dass ihr Sturz in der Bibliothek kein Unfall war. Die Spurensuche beginnt unter den Ordensmitgliedern: Abt (Dietrich Hollinderbäumer), Prior (Harald Schrott) und der eigenwillige Pater Willibald (Klaus Huhle) geraten in den Fokus.

20:15 Uhr, ProSieben, Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas, Spielshow

Mutige Promis stellen sich verrückten Herausforderungen rund um den Globus. Wird Collien Ulmen-Fernandes in Mexiko zur furchtlosen Batwoman in einer Fledermaushöhle? Muss Johannes Oerding in einem Heißluftballon ein Hörspiel überstehen? Versucht sich Riccardo Simonetti als Wasserski-Profi im eisigen Grönland? Und wird Kevin Großkreutz in den USA zum modernen Wilhelm Tell? Abenteuer und Wahnsinn garantiert!

20:15 Uhr, Sat.1, Mulan, Abenteuer

Hua Mulan (Liu Yifei) schlüpft in Männerkleidung, um ihren Vater zu schützen und seinen Platz in der Armee einzunehmen, als das Reich von Feinden bedroht wird. Als Soldat "Hua Jun" beweist sie Mut und Talent, doch als ihr wahres Ich auffliegt, wird sie verstoßen. Dann droht ein Attentat auf den Kaiser - und Mulan muss erneut kämpfen, um ihr Land zu retten.

20:15 Uhr, VOX, Pets 2, Animationsfilm

Jack Russell Terrier Max geht mit seiner Familie aufs Land, um sich vom Stress in der Stadt zu erholen. Dort lernt er Hofhund Rooster kennen, einen Welsh Sheepdog mit rauem Charme. Als einige Schafe verschwinden, machen sich die beiden auf die Suche. Auf ihrem Abenteuer begegnen sie vielen tierischen Freunden - von Katze bis Kaninchen - und erleben dabei jede Menge Trubel.

20:15 Uhr, RTLzwei, Hellboy 2 - Die goldene Armee, Fantasyabenteuer

Der brüchige Frieden zwischen der menschlichen Welt und einem geheimnisvollen Reich voller fantastischer Wesen wird zerstört, als Prinz Nuada (Luke Goss) mit seiner Goldenen Armee gegen die Menschheit in den Krieg zieht. Doch Hellboy (Ron Perlman), seine feurige Partnerin Liz (Selma Blair), der gefühlsstarke Meeresbewohner Abe (Doug Jones) und der neue Vorgesetzte, der protoplasmatische Hellseher Johann (John Alexander), stellen sich der dunklen Bedrohung.