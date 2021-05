TV-Tipps am Pfingstmontag

Der Superheld "Aquaman" (ProSieben) sucht den Dreizack des ersten Königs von Atlantis. Im "Tatort" (Das Erste) startet das neue Bremen-Team. Ein Scherz unter Freunden sorgt dagegen in "Der Vorname" (Sat.1) für Ärger.

20:15 Uhr, ProSieben, Aquaman, Superheldenaction

Arthurs (Jason Momoa) Mutter ist die Prinzessin des Unterwasserreichs Atlantis. Unter der Anleitung von Nuidis Vulko (Willem Dafoe) - einem Vertrauten seiner Mutter - wächst der junge Halbmensch zu einem erfahrenen Krieger heran. Als sein machthungriger Halbbruder Orm (Patrick Wilson) der Oberwelt den Krieg erklärt, bittet dessen Verlobte Mera (Amber Heard) Arthur um Hilfe. Wird es ihnen gelingen, Orm aufzuhalten?

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Neugeboren, Krimi

Kurz nach der Geburt wird das Baby von Sophie Völkers (Morgane Ferru) aus der Klinik entführt, viele Beamte der Bremer Polizei sind an der Suche beteiligt. Da wird vor einem verlassenen Industriebau ein junger Mann tot aufgefunden. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob er sich in den Tod gestützt hat. Gibt es eine Verbindung zwischen beiden Fällen? In der angespannten Situation muss noch einmal der Däne Mads Andersen (Dar Salim) ran, obwohl er eigentlich schon auf dem Weg zurück nach Kopenhagen ist. An seiner Seite taucht Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) auf, die sich in der Mordkommission beweisen will. Den beiden wird zudem die BKA-Ermittlerin Linda Selb (Luise Wolfram) zur Seite gestellt.

20:15 Uhr, Sat.1, Der Vorname, Komödie

Elisabeth (Caroline Peters) tischt mächtig auf und lädt gemeinsam mit ihrem Ehemann Stephan (Christoph Maria Herbst), einem pedantischen Literaturprofessor, Familie und Freunde zum Dinner ein. Doch von einer entspannten Zusammenkunft fehlt jede Spur, als eine Diskussion über einen Vornamen eskaliert und am Ende die größten Geheimnisse offenbart werden.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Neue Leute kennenlernen oder seinen Horizont erweitern? "The Makery" soll helfen. Jasper Kolb hat eine Plattform gegründet, die handwerkliche und kreative Workshops vermittelt. Der Clou: Jede Privatperson kann eigene Workshops geben. The Makery übernimmt dabei die Vermarktung, den Kundenservice und die Zahlungsabwicklung. Um seine Plattform groß zu machen, braucht Jasper 250.000 Euro und würde dafür 15 Prozent seiner Anteile abgeben. Steigt ein Löwe ins Kreativ-Business ein?

21:45 Uhr, Das Erste, Sophie Cross - Gefährliche Dünen: Tödliche Wahrheit, Krimi

Der Lehrer Claude Lemaire (Olivier Figus) ist nach einem Elternabend erschlagen worden. Sophie Cross (Alexia Barlier) bekommt von Chefermittler Gabriel Deville (Cyril Lecomte) den Auftrag, mit ihren Kollegen Amina Dequesne (Mariama Gueye) und Fred Fontaine (Oussama Kheddam) das Privatleben des Opfers unter die Lupe zu nehmen.