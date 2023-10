TV-Tipps am Montag

Eine Bürgermeisterwahl wirbelt das Leben von Familie Bundschuh (ZDF) durcheinander. In der "Höhle der Löwen" (VOX) werden hochwertige Speiseöle angeboten. In "Babylon Berlin" (Das Erste) macht Gereon Rath Charlotte Ritter ein Geständnis.

20:15 Uhr, ZDF, Familie Bundschuh - Bundschuh vs. Bundschuh, Komödie

Die Großfamilie Bundschuh erlebt reichlich Aufregung, als Gundula (Andrea Sawatzki) und Gerald Bundschuh (Axel Milberg) sich am neuen Wohnort als Kandidaten für das Bürgermeisteramt gegenüberstehen. Der Wahlkampf zwischen Gundula und Gerald spaltet die Familie, während Schwiegermutter Susanne (Judy Winter) sich bereits als First Lady sieht, Bruder Hadi (Stephan Grossmann) sich zum Ghostwriter für Geralds Politreden berufen fühlt und Schwägerin Rose ihr Talent als Laienpredigerin entdeckt. Mit fortschreitendem Wahltermin geraten die Bundschuhs immer mehr aneinander.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Der 16-jährige Gründer Paul Belthle präsentiert zusammen mit seinem Vater Jürgen sein Startup Ölfreunde, das hochwertige, kaltgepresste Speiseöle aus heimischen Saaten herstellt. Die Öle werden in ihrer eigenen Ölmühle produziert. "Mister Food" Tillman Schulz zeigt bei der Verkostung sein Fachwissen. Doch kommt es am Ende zu einem Deal?

20:15 Uhr, Das Erste, Babylon Berlin, Krimidramaserie

Walter Weintraub (Ronald Zehrfeld) rätselt, wer hinter dem Wettbetrug beim Boxkampf stecken könnte. Gereon Rath (Volker Bruch) macht Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) ein Geständnis, woraufhin sie ihn bittet, mehr über den Tod von Benni in Erfahrung zu bringen.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow

Deutschlands Lieblingsmoderator hat schon unzählige Kandidaten mit seiner gewitzten Art aus der Fassung gebracht. Wenn es heute wieder heißt: 'Wer wird Millionär?', können Sie mit den Kandidaten mitfiebern und fleißig raten.

20:15 Uhr, ONE, Am Ende der Worte, Drama

Nach ihrer Ausbildung an der Polizeischule beginnt Laura (Lisa Vicari) ihren Dienst in der Hamburger Bereitschaftspolizei. Der belastende Alltag an den Brennpunkten einer zerrütteten Gesellschaft geht nicht spurlos an ihr und den anderen jungen Polizisten vorüber. Sie betäuben sich mit Alkohol zwischen den Einsätzen. Doch als die Gruppe um Laura radikaler wird und ihre Methoden fragwürdiger werden, macht sie einen schwerwiegenden Fehler im Einsatz, der alles verändert.