TV-Tipps am Montag

In Sat.1 gehen "3 Engel für Charlie" auf Verbrecherjagd. In "Solo für Weiss" (ZDF) muss die Ermittlerin Nora Weiss den Selbstmord ihres Chefs verkraften. Außerdem ist Arnold Schwarzenegger in "Eraser" (kabel eins) als Zeugenschützer unterwegs.

14. August 2023 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"3 Engel für Charlie": Für Sabina (Kristen Stewart, l.) Jane (Ella Balinska, M.) und Elena (Naomi Scott) ist die Party zu Ende. © 2019 Columbia Pictures Industries, Inc., Perfect World Pictures (USA) Inc. and 2.0 Entertainment Borrower, LLC. All Rights Reserved.

20:15 Uhr, Sat.1, 3 Engel für Charlie, Action-Komödie Sabina (Kristen Stewart), Elena (Naomi Scott) und Jane (Ella Balinska) arbeiten für den geheimnisvollen Charles Townsend, dessen Ermittlungsbehörde nun auch international tätig ist. Die "Engel" gehören zu den klügsten, mutigsten und am besten ausgebildeten Frauen der Welt. Unter dem Kommando von Bosley (Elizabeth Banks) müssen die Engel verhindern, dass eine revolutionäre Technologie als Waffe genutzt wird. Sie müssen sich aufeinander verlassen, als ihr Auftrag immer heimtückischer wird und sie sogar denen, die ihnen nahestehen, nicht mehr trauen können. 20:15 Uhr, ZDF, Solo für Weiss: Das letzte Opfer, Krimi Kurt Böhnisch (Hannes Hellmann), Noras Chef, wird in den Ruhestand verabschiedet und nimmt sich noch während seiner Abschiedsfeier das Leben. Das LKA Kiel befindet sich im Schockzustand. Kurz nach Böhnischs Suizid wird eine Frauenleiche in Lübeck gefunden. Nora (Anna Maria Mühe) entdeckt Ähnlichkeiten mit einem ungeklärten Frauenmord in Rostock. Böhnisch hatte vergeblich nach seiner Tochter Jasmin gesucht, die in Rostock lebte und vor zwei Jahren spurlos verschwand. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert 20:15 Uhr, kabel eins, Eraser, Actionthriller John Kruger (Arnold Schwarzenegger) betreut als Federal Marshal aussagewillige Verbrecher im Rahmen des Zeugenschutzprogramms. Doch diesmal hat er es mit einem außergewöhnlichen Fall zu tun: Die attraktive Lee Cullen (Vanessa Williams), die in leitender Funktion bei einem Rüstungskonzern arbeitet, hat dem FBI freiwillig brisante Geheiminformationen zukommen lassen. Es geht um den illegalen Verkauf einer gefährlichen Hochgeschwindigkeitswaffe. Und dieses Komplott reicht bis in höchste Regierungskreise. 20:15 Uhr, RTL, Undercover Boss, Realitysoap André Weltz ist seit 2021 Vorstandsvorsitzender des Badischen Winzerkellers, einer der größten Erzeugergemeinschaften Deutschlands. Er übernimmt das Unternehmen in finanziell schwierigen Zeiten: Die Corona-Krise und der Klimawandel machen den 4.000 angeschlossenen Winzerinnen und Winzern zu schaffen. Auf der Suche nach Optimierungsbedarf tarnt er sich als TV-Show-Kandidat Stefan und hilft unter anderem bei der Weinlese, Weinproduktion, in der Gastronomie. 22:15 Uhr, ZDF, Paradise Highway - Straße der Angst, Thriller Als das Leben ihres Bruders in Gefahr ist, verstößt die Truckerin Sally (Juliette Binoche) gegen all ihre Prinzipien und übernimmt einen illegalen Transport für einen Mädchenhändler-Ring: die 13-jährige Leila (Hala Finley). Doch das Mädchen weiß sich zu wehren und erschießt bei ihrer Übergabe den Kurier mit Sallys Flinte. Nun werden sie nicht nur von den Menschenhändlern, sondern auch vom FBI gejagt. Es beginnt eine lange Reise über die Highways, wo überall Gefahren lauern. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de