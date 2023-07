TV-Tipps am Montag

In "Es ist nur eine Phase, Hase" (Das Erste) geraten Christoph Maria Herbst und Christiane Paul als Paar in die Midlife-Krise. ProSieben zeigt das "Baywatch"-Remake mit Dwayne "The Rock" Johnson. In "Unter anderen Umständen" (ZDF) sucht Kommissarin Winter einen verschwundenen Jungen.

24. Juli 2023 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Es ist nur eine Phase, Hase": Emilia (Christiane Paul, l.) will, dass ihr Mann Paul (Christoph Maria Herbst) auszieht. © Degeto/Majestic Filmproduktion