TV-Tipps am Montag

In "Das perfekte Geheimnis" (Das Erste) läuft ein Abend unter Freunden aus dem Ruder. Das Doppelleben eines ermordeten Fotografen beschäftigt Kommissar Sievers in "Nord Nord Mord" (ZDF). Bei "Let the music play" (Sat.1) müssen Promis ihr Musikwissen beweisen.

10. Juli 2023 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Das perfekte Geheimnis": Familienvater Leo (Elyas M'Barek) liest Nachrichten vom Handy seiner Frau Carlotta (Karoline Herfurth). © ARD Degeto/2019 Constantin Film Verleih GmbH/Lucia Faraig