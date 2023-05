TV-Tipps am Montag

Im "Landkrimi" (ZDF) verschwinden drei junge Frauen aus einem Dorf in Kärnten. Devid Striesow macht sich in "Ich bin dann mal weg" (Sat.1) als Hape Kerkeling auf den Jakobsweg. In der "Höhle der Löwen" (VOX) wird ein selbstkühlender Getränkebecher angeboten.

22. Mai 2023 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"LandKrimi: Immerstill": Lisa Schaller (Christina Cervenka) sucht nach ihrer Schwester. © ZDF/Stefan Reichmann