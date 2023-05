TV-Tipps am Montag

In der "Höhle der Löwen" (VOX) wird ein Helm mit integriertem Lautsprecher angeboten. Bei "Rate my Date" (Sat.1) bringt Comedian Ralf Schmitz einsame Herzen zusammen. In "Bastille Day" (ZDF) gerät ein Taschendieb ins Visier von Terrorfahndern.

08. Mai 2023 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Die Höhle der Löwen": Investor Carsten Maschmeyer unterzieht den Lautsprecher für Motorradhelme von "Headwave TAG" einem Praxistest. © RTL / Bernd-Michael Maurer