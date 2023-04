TV-Tipps am Montag

In "Im Schatten der Angst" (ZDF) behauptet eine zwanghafte Lügnerin, ihren Psychologen ermordet zu haben. In der "Höhle der Löwen" (VOX) ist der Musiker Joey Kelly zu Gast. Später riskieren zwei Bombenentschärfer ihr Leben in "Trigger Point" (ZDF).

17. April 2023 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Im Schatten der Angst - Du sollst nicht lügen": Im Pink Room versucht Karla Eckhardt (Julia Koschitz, r.) ein Gespräch mit Anna Lobrecht (Mercedes Müller) zu führen. © ZDF/Petro Domenigg / [M] ORF