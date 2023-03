TV-Tipps am Montag

Im ZDF startet die Sci-Fi-Serie "Der Schwarm" nach dem Bestseller von Frank Schätzing. In "Transformers 3" (kabel eins) flammt der Krieg zwischen Autobots und Decepticons erneut auf. Bei "99 - Eine:r schlägt sie alle!" (Sat.1) spielen 100 Kandidaten um 99.000 Euro.

20:15 Uhr, ZDF, Der Schwarm (1+2), Sci-Fi-Serie

Was passiert, wenn die Natur zurückschlägt? In verschiedenen Regionen der Welt scheint vom Meer plötzlich eine unbestimmte Gefahr auszugehen. Eine Handvoll internationaler Wissenschaftler erkennt einen Zusammenhang zwischen den Ereignissen und stellt eine These auf: Da draußen, in großer Tiefe, gibt es intelligentes Leben, das älter und mächtiger als die Menschheit ist und das sich nun zu wehren beginnt. Während ein Fischer in Peru durch einen Fischschwarm unbemerkt ums Leben kommt, lassen in Kanada, vor Vancouver Island, die Buckel- und Grauwale auf sich warten. Als ein Orca tot am Strand gefunden wird, der zuvor ein Fischerboot angegriffen haben soll, ist der junge Walforscher Leon Anawak (Joshua Odjick) beunruhigt.

20:15 Uhr, kabel eins, Transformers 3, Sci-Fi-Action

Sam Witwicky (Shia LaBeouf) hat zwar schon zweimal die Welt vor den machthungrigen Decepticons gerettet, findet aber in der Krisen-Ökonomie keinen Job. Und das ist nicht sein einziges Problem: Die Autobots unter Sams Freund Optimus Prime finden heraus, dass ein Fluchtschiff von ihrem untergegangenen Heimatplaneten Cybertron vor Jahrzehnten auf dem Mond zerschellte. Ärgerlich ist, dass die US-Regierung bisher vor ihnen verschwiegen hat, dass bei der Mondlandung durch die Apollo-Missionen eine geheime, gefährliche Technologie geborgen wurde.

20:15 Uhr, Das Erste, Unsere Meere, Dokureihe

In der ersten Folge "Naturwunder Nordsee" werden die gefährlichen ersten Wochen eines Katzenhaibabys in Norwegen gezeigt. In den Tiefen lauert sein schlimmster Feind: der Seeteufel. Wird es dem Katzenhaibaby gelingen, den tödlichen Kiefern zu entkommen? In der Normandie wird das Filmteam Zeuge eines Comebacks: Seepferdchen waren überall in der Nordsee verschwunden und erobern nun die französischen Küsten langsam zurück. Durch den Film erlebt man die schwierige Partnersuche und den anmutigen Hochzeitstanz der Seepferdchen.

20:15 Uhr, Sat.1, 99 - Eine:r schlägt sie alle!, Gameshow

Einer gewinnt, 99 verlieren: In "99 - Eine:r schlägt sie alle!" werden 100 Kandidatinnen und Kandidaten ins Spiel um den Gewinn von 99.000 Euro geschickt. Gesucht ist in der Gameshow das größte Allroundtalent: Wer es schafft, in 98 Spielrunden nicht ein einziges Mal letzter zu werden, kann im finalen Duell das Preisgeld gewinnen. Den Weg dahin meistern die Kandidaten mit einer Mischung aus Geschick, Sportlichkeit und Cleverness.

22:45 Uhr, ZDF, A Quiet Place, Horror

Drei Monate nach einer Alien-Invasion, die die Erde in eine nahezu menschenleere Gefahrenzone verwandelt hat, gehört die fünfköpfige Familie Abbott zu den wenigen Überlebenden. Sie muss die Herausforderung meistern, mit drei Kindern ohne die geringsten Geräusche einen schwierigen Alltag zu bewältigen. Denn jeder von ihnen verursachte Laut kann eines der die Erde terrorisierenden Aliens herbeilocken, deren hochempfindliches Gehör ihre menschliche Beute auch auf größere Entfernungen entdeckt.