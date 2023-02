TV-Tipps am Montag

In "Die Toten vom Bodensee" (ZDF) gibt es verstörende Fotos in einem Mordfall. Im Ersten wird der Orden "Wider den tierischen Ernst" verliehen und bei kabel eins liefern sich Batman und Superman einen Kampf der Giganten.

20:15 Uhr, ZDF, Die Toten vom Bodensee: Nemesis, Krimi

Da Hanna Zeiler aus ihrem Urlaub noch nicht zurückgekehrt ist, muss sich Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) mit der österreichischen Abteilungsinspektorin Luisa Hoffmann (Alina Fritsch) auseinandersetzen. Gleichzeitig muss er in das intime Geflecht einer nur scheinbar konventionellen Familie vordringen. Der leblose Körper eines Mannes wird im Wald nahe des Bodensees gefunden. In der notdürftigen Unterkunft des Opfers werden Fotos der Familie von Professor Lambeck (Heikko Deutschmann), Leiter der psychiatrischen Klinik am Bodensee, gefunden, auf denen jedem Familienmitglied die Augen ausgestochen wurden.

20:15 Uhr, Das Erste, Wider den tierischen Ernst 2023, Show

In Aachen findet zum 72. Mal die Verleihung des seit 1950 traditionell vergebenen "Orden wider den tierischen Ernst" durch den Aachener Karnevalsverein AKV statt. Dieses Jahr werden zum ersten Mal die Moderatorin Sandra Maischberger und der neue Präsident des AKV Wolfgang Hyrenbach durch die Verleihung führen. Die amtierende deutsche Außenministerin Annalena Baerbock erhält in diesem Jahr als achte Frau in der Geschichte den Orden wider den tierischen Ernst des Aachener Karnevalsvereins (AKV). Die diesjährige Laudatorin wird die Vorjahres-Ordensträgerin 2022 sein: die Schauspielerin Iris Berben.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Pyramide - Die Sat.1 Kult-Show-Wochen, Quizshow

Spielen mit dem ganzen Körper: Jeweils ein Kandidat und eine prominente Persönlichkeit bilden ein Team. Sie müssen sich gegenseitig vorgegebene Begriffe erklären - mit Worten und Gesten. Vier Spieler-Promi-Duette treten jeweils in Duellen gegeneinander an, um die meisten Punkte zu sammeln und die Chance auf die Gewinn-Pyramide zu bekommen. Mit dabei sind Simone Thomalla, Ruth Moschner, Tom Beck und Bastian Bielendorfer.

20:15 Uhr, kabel eins, Batman v Superman: Dawn of Justice, Fantasyaction

Tatenlos muss Batman alias Bruce Wayne (Ben Affleck) mit ansehen, wie Superman (Henry Cavill) im Duell gegen Zod ganz Metropolis verwüstet und dessen Bewohner unter den Trümmern begräbt. Getrieben von Zorn und Schmerz entwickelt Batman einen Plan, um den in seinen Augen gefühlskalten, gottgleichen Außerirdischen zu vernichten. Dabei ahnt er aber nicht, dass er nur eine Marionette des wahnsinnigen Tech-Milliardärs Lex Luthor (Jesse Eisenberg) ist, der die Superhelden gegeneinander auszuspielen versucht.

22:15 Uhr, ZDF, Todesfalle Nordsee, Thriller

Tektonische Verschiebungen erschüttern die Nordsee. Eine ganze Reihe norwegischer Bohrinseln muss evakuiert werden. Ein Mann bleibt zurück, um ein letztes Bohrloch manuell zu verschließen. Dann dringt Wasser in die zusammengestürzte Plattform ein. Aber es gelingt ihm nicht, rechtzeitig zum evakuierenden Hubschrauber zurückzukehren. Die Bohrinsel sinkt in sich zusammen, Wassermassen dringen in Rohre und Versorgungsschächte ein.