TV-Tipps am Montag

In "Unter anderen Umständen" (ZDF) werden Frau und Tochter eines Drogenfahnders vermisst. Der Hip-Hop-Fan Ibo will in "Kebab Connection" (ONE) den ersten deutschen Kung-Fu-Film drehen. In "Batman Begins" (kabel eins) wandelt sich der Milliardär Bruce Wayne zum dunklen Rächer.

23. Januar 2023 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Unter anderen Umständen: Dämonen": Arne Brauner (Martin Brambach) zeigt Jana Winter (Natalia Wörner) auf seinem Handy die Anrufe von Axel. © ZDF/Manju Sawhney

20:15 Uhr, ZDF, Unter anderen Umständen: Dämonen, Krimi Jana Winter (Natalia Wörner) wird von Arne Brauner (Martin Brambach) zu einem Einsatz gerufen: Die Ehefrau und die Tochter von Arnes Schulfreund Axel Schreiber (Johannes Zeiler) sind verschwunden. Alle Spuren enden im Meer. Als Fischer die Puppe und die Jacke des Kindes im Wasser finden, scheint jede Hoffnung verloren. Doch dann die plötzliche Wendung: ein Anruf, dass Hulda (Alexandra Finder) in ihrer Sprachschule vermisst wird. Ihr Ehemann wusste nichts von einer solchen Schule. 20:15 Uhr, Sat.1, Abi '97 - gefühlt wie damals, Komödie Die Freunde Piet (Rick Kavanian), Jochen (Axel Stein), Lisa (Diana Amft), Maria (Jana Pallaske) und Christian (Tom Beck) haben vor 20 Jahren zusammen Abitur gemacht und sich danach aus den Augen verloren. Nun treffen sie sich im Klassenzimmer wieder, denn ihr Abi wurde ihnen wegen eines Formfehlers aberkannt. Ab jetzt heißt es nicht nur pauken, sondern auch in Erinnerungen schwelgen - und wichtige Entscheidungen fürs weitere Leben treffen. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert 20:15 Uhr, ONE, Kebab Connection, Komödie Bruce Lee ist das Idol! Hip-Hop-Fan Ibo (Denis Moschitto) träumt vom Kung-Fu-Film-Drehen. Doch erstmal sind Werbeclips für Onkel Ahmets (Hasan Ali Mete) Imbiss dran. Die schlagen ein wie Bombe in seinem Kiez. Alle Träume Ibos versinken im Chaos, als Titzi (Nora Tschirner), Ibos Freundin, schwanger wird. Sie und seine Eltern rücken ihm ordentlich auf den Pelz. 20:15 Uhr, kabel eins, Batman Begins, Superheldendrama Bruce Wayne (Christian Bale) muss als kleiner Junge die Ermordung seiner Eltern mit ansehen und wird künftig von seinem Butler Alfred (Michael Caine) aufgezogen. Er geht nach Asien und wird dort von Henri Ducard und Ra's al Ghul in die Kampfkunst eingeführt. Als er erfährt, dass Gotham City ausgelöscht werden soll, kehrt er in seine Heimat zurück. Zusammen mit Alfred kreiert er sein Image als Batman. Bald wird er in Kämpfe mit zahlreichen Verbrechern verstrickt und muss zudem seine Heimatstadt retten. 22:15 Uhr, ZDF, Schwarz wie Schnee, Thriller In einem verschneiten Skiort wird ein Toter gefunden. Die französische Ermittlerin Constance (Clémentine Poidatz) übernimmt den Fall gemeinsam mit ihrem Schweizer Kollegen. Doch sie selbst hat etwas zu verbergen. Denn sie kannte das Opfer. Unterdessen werden weitere Jugendliche tot im Schnee gefunden, und die beiden Ermittler stehen vor einem Rätsel. Bis ein altes Familiengeheimnis Aufschluss über das Motiv des Täters gibt und Constance in höchste Gefahr gerät. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de