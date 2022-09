TV-Tipps am Montag

In "Unter anderen Umständen" (ZDF) untersucht Kommissarin Winter den Tod einer Rucksack-Touristin. Die Influencerin Diana zur Löwen ist zu Gast in der "Höhle der Löwen" (VOX). In "The Core" (kabel eins) bricht ein Forscherteam zum Mittelpunkt der Erde auf.

26. September 2022 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Unter anderen Umständen: Lügen und Geheimnisse": Jana Winter (Natalia Wörner) lässt sich von Maik (Timo Jacobs) das CamKittens-Filmstudio zeigen. © ZDF/Manju Sawhney