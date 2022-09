TV-Tipps am Montag

Eine Richterin muss in "Du sollst hören" (ZDF) über das Wohl eines gehörlosen Kindes entscheiden. In "The First Avenger: Civil War" (Sat.1) wird der Zusammenhalt der "Avengers" auf die Probe gestellt. Später kämpft Daniel Radcliffe in "Jungle" (ZDF) um sein Überleben.

19. September 2022 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Du sollst hören": Simon (Benjamin Piwko, l.) und Conny Ebert (Anne Zander, r.) sehen das fehlende Hörvermögen ihrer Tochter Mila (Delia Pfeffer) nicht als Krankheit oder Behinderung. © ZDF/ben knabe