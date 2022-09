TV-Tipps am Montag

In "In falschen Händen" (ZDF) dringt ein Kindermädchen in das Leben eines Paars ein. Der Superheld "Aquaman" (Sat.1) sucht den Dreizack des ersten Königs von Atlantis. In "Honest Thief" (ZDF) wird Liam Neeson als Meisterdieb zum Gejagten.

12. September 2022 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"In falschen Händen": Nika (Pegah Ferydoni, r.) schimpft Leon (Sole Inan Aktas, l.), dass er abgehauen ist. Die fremde Manu (Katharina Schlothauer, M.) vermittelt. © ZDF/Kerstin Stelter