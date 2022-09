TV-Tipps am Montag

In "Liberame - Nach dem Sturm" (ZDF) wird ein Segeltörn im Mittelmeer für fünf Freunde zum Albtraum. Das Erste zeigt die Doku "Tod und Spiele" über das Olympia-Attentat in München. In der "Höhle der Löwen" (VOX) wird ein neues Elektrofahrzeug angeboten.

05. September 2022 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Liberame - Nach dem Sturm": Daniel Schilling (Marc Benjamin, r.) und Jan Garbe (Friedrich Mücke, 2.v.r.) nehmen Kontakt zum Boot der Geflüchteten auf. © ZDF/Reiner Bajo