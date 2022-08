TV-Tipps am Montag

In "Laim und das Hasenherz" (ZDF) verschwindet eine 19-Jährige spurlos. Bei VOX ist die "Höhle der Löwen" wieder offen für neue Geschäftsideen. In "Air Force One" (kabel eins) legt sich Harrison Ford mit Flugzeugentführern an.

29. August 2022 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Laim und das Hasenherz": Lukas Laim (Max Simonischek, l.) und Anton Simhandl (Gerhard Wittmann) rätseln über die Identität der gefundenen Leiche. © ZDF/Michael Marhoffer