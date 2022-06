TV-Tipps am Montag

In "Gut gegen Nordwind" wird aus einer E-Mail-Bekanntschaft Liebe. Bei "Viva la Diva" (RTL) muss eine prominente Jury erraten, welcher Promi-Mann hinter welcher Drag Queen steckt. In "Dead Man Working" (ONE) gibt der Tod eines Investmentbankers Rätsel auf.

20. Juni 2022 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Gut gegen Nordwind": Emma (Nora Tschirner) entspannt sich in ihrem Arbeitszimmer und mailt Leo. © ZDF/Tom Trambow

20:15 Uhr, ZDF, Gut gegen Nordwind, Romanze Der Kommunikationsforscher Leo Leike (Alexander Fehling) erhält E-Mails von einer Frau namens Emma Rothner (Nora Tschirner), die ein Zeitungsabo aufkündigen möchte. Leo antwortet auf die Mail, die nicht für ihn, sondern den Verlag bestimmt war. Zwischen ihm und Emma, die er Emmi nennt, entspinnt sich ein reger Kontakt, dem beide zunächst nur eine Regel geben: Keiner darf Nachforschungen über den anderen anstellen, weder analog noch digital. Beide halten sich sehr lange daran. 20:15 Uhr, RTL, Viva la Diva - Wer ist die Queen?, Rateshow Bunt, unterhaltsam, witzig, relevant - und immer einen High Heel voraus: Die Message der Promi-Rate-Show rund um Make-Up, Perücken und schillernde Outfits lautet "Du darfst sein, wer du willst - nur nicht langweilig"! Sieben prominente Männer verwandeln sich in atemberaubende Queens. Wer sie sind, bleibt bis zu ihrem Reveal ein großes Geheimnis. Jorge González, Jana Ina Zarella, Olivia Jones und Tahnee rätseln in zwei Teams, wer sich hinter den Queens verbergen könnte. 20:15 Uhr, ONE, Dead Man Working, Thriller Der Investmentbanker Jochen Walther (Wolfram Koch) ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere bei der "Bank der Deutschen". Zusammen mit seinem Assistenten Tom Slezak (Benjamin Lillie) hat er gerade den Deal seines Lebens eingefädelt, als er bei der Siegesfeier für alle überraschend vom Dach der Bankzentrale in Frankfurt springt. War es Selbstmord oder sogar Mord? Während der Vorstand alle Schuld von sich weist, erhebt tags darauf seine Witwe (Jördis Triebel) in einem Fernsehinterview schwere Vorwürfe: Die Bank soll ihren Mann in den Tod getrieben haben. Ein erbitterter Kampf zwischen der Bank und der Witwe entbrennt. 20:15 Uhr, RTLzwei, American Pie - Jetzt wird geheiratet, Komödie Jim (Jason Biggs) und seine Freundin Michelle (Alyson Hannigan) wollen sich das Ja-Wort geben. Klar, dass auch alte Freunde wie Stifler (Seann William Scott), Finch (Eddie Kaye Thomas) und Kevin (Thomas Ian Nicholas) zu der Feier eingeladen werden. Doch die Vorbereitungen laufen alles andere als geordnet ab: Jim denkt nervös daran, wie das Eheleben wohl wird, Stifler schmiedet Pläne, die Brautjungfern zu verführen und Finch hat sich unsterblich in Michelles Schwester Cadence (January Jones) verliebt. 20:15 Uhr, BR, Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger, Reisedoku Simon und Sebastian besuchen die 18-jährige Yasmine Rietsch aus Haselbach, die jüngste Pilotin Bayerns. Mit 17 Jahren durfte sie bereits kleine Maschinen und Helikopter fliegen. Ihr großer Traum ist es, Rettungshubschrauber-Pilotin zu werden. Während Simon Schwarz mit Yasmine zu einer Rundtour in einer einmotorigen Maschine startet, kümmert sich Sebastian Bezzel um das Betanken und Waschen des Flugzeugs. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de