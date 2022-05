TV-Tipps am Montag

In "Der Kommissar und die Eifersucht" (ZDF) verschwindet ein vierjähriger Junge spurlos. Ulrich Matthes kämpft in "Fremder Feind" (ONE) gegen einen anonymen Angreifer. In der "Höhle der Löwen" (VOX) wird ein Anti-Wespen-Mittel angeboten.

16. Mai 2022 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Der Kommissar und die Eifersucht": Martin Brühl (Roeland Wiesnekker) und Susanne Koch (Meike Droste) suchen nach dem verschwundenen Benji. © ZDF/Rudolf Wernicke