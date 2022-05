TV-Tipps am Montag

Frisch aus dem Knast entlassen, gerät der Ex-Polizist Kessel in "Alles auf Rot" (ZDF) erneut in Schwierigkeiten. In der "Höhle der Löwen" (VOX) hoffen zwei Fahrradtüftlerinnen auf einen Investor. Bei kabel eins wird Dwayne Johnson in "Snitch - ein riskanter Deal" zum Spitzel.

02. Mai 2022 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Alles auf Rot": Erich Keller (Fritz Karl, l.) , Claire Keller (Jessica Schwarz) und Diller (Nicholas Ofczarek). © ZDF/Marion von der Mehden