TV-Tipps am Montag

In "Gefährliche Wahrheit" (ZDF) geht eine Journalistin dem Brand in einer Mietskaserne nach. Bei "Bauer sucht Frau International" (RTL) hoffen Landwirte auf die große Liebe. In "Rewind - Die zweite Chance" (ONE) tauchen Mordopfer auf, die aus einer anderen Zeit stammen.

25. April 2022 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Gefährliche Wahrheit": Die Journalistin Maren Gehrke (Lisa Maria Potthoff) und ihr Kollege Hans Buttke (Uwe Preuss) recherchieren die Hintergründe des Brandes in einer Sozialbausiedlung. © ZDF/Christiane Pausch