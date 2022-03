TV-Tipps am Montag

Ein Ex-Anwalt und seine Tochter werden in "Der Feind meines Feindes" (ZDF) von der Mafia aufgespürt. In "Vielmachglas" (Sat.1) findet eine Studentin auf einem Roadtrip zu sich selbst. Später beginnt in "Vanished" (ZDF) die dramatische Suche nach einem verschwundenen Mädchen.

07. März 2022 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Der Feind meines Feindes": Klaus Burg (Hans Sigl) wurde in seinem Versteck auf Island aufgespürt. © ZDF/Namche Okon

20:15 Uhr, ZDF, Der Feind meines Feindes, Thriller Seit einem Jahr leben Klaus Burg (Hans Sigl) und seine Tochter Alina (Sofie Eifertinger) im Süden Islands in einem Zeugenschutzprogramm. Doch Burgs brisantes Wissen macht ihn weiterhin zur Zielscheibe der 'Ndrangheta. Schließlich hatte Burg Einblick in deren streng geheime Wirtschaftsaufzeichnungen, die "La Carta". Als die Mafia durch einen Hackerangriff im BKA-Rechenzentrum Burgs geheimen Aufenthaltsort herausfindet, macht sich ein Killerkommando auf den Weg. 20:30 Uhr, Sat.1, Vielmachglas, Tragikomödie Die 20-jährige Marleen (Jella Haase) weiß nichts mit ihrem Leben anzufangen. In der Hoffnung, ihr aus ihrer traurigen Grundstimmung herauszuhelfen, erhält sie von ihrem abenteuerlustigen Bruder Erik (Matthias Schweighöfer) ein "Vielmachglas", in dem sie besondere Erlebnisse aufbewahren soll. Erst ein verheerender Unfall führt dazu, dass sich Marleen in die weite Welt hinauswagt und beginnt, ihr Vielmachglas zu füllen. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert 20:15 Uhr, kabel eins, Transformers, Sci-Fi-Action Sam Witwicky (Shia LaBeouf) kauft sein erstes eigenes Auto. Zu seiner Überraschung hat dieses ein rätselhaftes Eigenleben: Es ist ein Autobot - ein außerirdischer Riesenroboter, der sich in einen Chevrolet Camaro verwandeln kann. Und er ist nicht der einzige, der auf der Erde gelandet ist. Zwei gewaltige Roboterrassen, die seit Jahrzehnten gegeneinander erbittert Krieg führen, wollen diesen nun auf der Erde beenden. 22:15 Uhr, Sat.1, Es bleibt in der Familie, Komödie Die relaxte Endvierzigerin Lola (Andrea Sawatzki), Frontfrau einer Berliner Rockband, entspannt gerne mal mit einem Joint und hat so gar keine Lust auf eine ernste Beziehung. Doch ihr bisher zwangloses Leben gerät plötzlich aus den Fugen, als ihr in der gynäkologischen Praxis von Dr. Mertens (Simon Licht) versehentlich die befruchtete Eizelle ihrer Tochter Marie (Jennifer Ulrich) eingepflanzt wird. 22:20 Uhr, ZDF, Vanished - Tage der Angst, Actionthriller Ein einsamer See, die Ufer bewaldet. Das Ehepaar Wendy (Anne Heche) und Paul (Thomas Jane) kommt mit Tochter Taylor (Kk Heim) auf einen Campingplatz, um die Idylle zu genießen. Doch plötzlich ist Taylor verschwunden. Die Eltern, der Sheriff und das FBI beginnen eine groß angelegte Suche nach der Zehnjährigen, bei der bald auch Todesopfer zu beklagen sind.