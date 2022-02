TV-Tipps am Montag

Die Ermittler von "Nachtschicht" (ZDF) werden mit einem spektakulären Geldraub konfrontiert. Ein einfacher Beamter gerät in "Der König von Köln" (one) an superreiche Bauriesen. In "Need for Speed" (kabel eins) sinnt "Breaking Bad"-Star Aaron Paul dagegen auf Rache.

28. Februar 2022 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Nachtschicht: Cash & Carry": Erichsen (Armin Rohde) und Lisa (Barbara Auer) im Einsatz. © ZDF und Marion von der Mehden

20:15 Uhr, ZDF, Nachtschicht: Cash & Carry, Krimi Eine Einkaufsstraße wird gesperrt, mitten in der Nacht. Autos werden umgeleitet. Auch ein Streifenwagen. Kein Problem. Eigentlich. Allerdings sitzt heute Harry Tönnies (Benno Fürmann) in dem Wagen - er ahnt sofort, dass die Sperrung nicht angemeldet ist. Er verlangt Auskunft vom "Mann vom Straßenverkehrsamt", der Balou (Klismann Lefaza Jovete) heißt und keineswegs vom Amt ist, sondern der Komplize von Norman. Der hockt nahebei in einem Gabelstapler, reißt einen Geldautomaten aus der Wand und lädt ihn auf einen Kleinlaster. 20:15 Uhr, one, Der König von Köln, Satire Ein unauffälliger Beamter des Bauamts (Rainer Bock) wird zum Spielball einiger Superreicher, die bei einem geplanten Großbauprojekt mächtig absahnen wollen. Ehe er sich versieht, bekommt der werdende Vater ein paar Annehmlichkeiten und stellt fest, dass es sich halblegal gar nicht so schlecht lebt. Allerdings sitzt ihm eine junge Staatsanwältin (Eva Meckbach) bald im Nacken und er muss sich entscheiden, auf welcher Seite er stehen will. 20:15 Uhr, kabel eins, Need for Speed, Actionkracher Automechaniker Tobey (Aaron Paul) hat nicht nur ein Händchen für kaputte Motoren, sondern auch einen ausgesprochenen Bleifuß. Seine Leidenschaft für illegale Straßenrennen teilt er mit dem Ex-NASCAR-Rennfahrer Dino Brewster (Dominic Cooper). Die beiden tun sich zusammen, um Tobeys Werkstatt vor dem Pleitegeier zu retten, doch Dino linkt seinen Freund und lässt ihn verhaften. Nach Jahren im Gefängnis kehrt Tobey zurück und will nur eines: Rache. 20:15 Uhr, 3Sat, Familie mit Hindernissen, Komödie Katrin (Nicolette Krebitz) kann von einer glücklichen Familie nur träumen. Die Patchwork-Konstellation mit mehreren unfreiwillig verbundenen Familien stellt ihre Nerven auf eine harte Probe. Um das brüchige Verhältnis zu ihrer Tochter Saskia (Emilie Neumeister) zu kitten, hat sie alle Familienmitglieder zu deren Konfirmation eingeladen. Doch Saskia ist jüngst zu ihrem Vater und dessen neuer Familie gezogen, während der Sohn von Katrins neuem Lebensgefährten Philipp (Hary Prinz) bei ihnen eingezogen ist und seitdem Saskias Zimmer und Katrins Leben verwüstet. 22:15 Uhr, ZDF, Nomis - Die Nacht des Jägers, Thriller Der Fund einer Frauenleiche ruft den erfahrenen Polizisten Marshall (Henry Cavill) auf den Plan. Die Tote galt als vermisst und wurde offensichtlich von einem Entführer über eine lange Zeit festgehalten. Sofort überprüft Marshall mit seinem Team die Vermisstenanzeigen der letzten Jahre. Mit erschreckendem Ergebnis. Als wieder eine junge Frau verschwindet, hat die Polizei Glück. Sie trägt einen Tracker bei sich, der die Ermittler direkt zum Versteck des Kidnappers führt. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de