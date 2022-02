TV-Tipps am Montag

In "Unter anderen Umständen" (ZDF) sucht Kommissarin Winter einen verschwundenen Jungen. Familie May bekommt in "Nachricht von Mama" (Sat.1) Botschaften aus dem Jenseits. Auf ProSieben verschmilzt der Reporter Eddie Brock mit einem Alien zu "Venom".

07. Februar 2022 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Unter anderen Umständen: Mutterseelenallein": Alwa Sörensen (Lisa Werlinder, l.) und Jana Winter (Natalia Wörner) suchen Janas Sohn. © ZDF/Georges Pauly

20:15 Uhr, ZDF, Unter anderen Umständen: Mutterseelenallein, Krimi Als an einem kalten Abend im Herbst der achtjährige Jimmy Russ aus einem Feriendorf verschwindet, stehen die Ermittler vor einem Rätsel. Es gibt keine Spur, keine Anhaltspunkte, kein Motiv. Doch die Vermutung, es könne sich um ein Unglück handeln, der Junge sei im Meer ertrunken, verpufft, als Jana (Natalia Wörner) den erdrosselten Hund der Familie findet. Nun sind sie sicher: Jimmy wurde das Opfer eines Verbrechens. Nur: Wo sollen sie suchen? 20:15 Uhr, Sat.1, Nachricht von Mama, Dramaserie Familie May lebt den ganz normalen Wahnsinn zwischen Stress im Job, Teenagerproblemen und einer dominanten Schwiegermutter. Nur Mutter Elli (Jessica Ginkel) scheint bei allem den Überblick zu behalten - gäbe es da nicht einen Haken: Elli ist vor vier Monaten verstorben. Mit unzähligen Nachrichten ist sie auch nach ihrem Tod noch immer im Familienleben präsent. Den 13. Geburtstag von Tochter Lisa (Mathilda Smidt) hat Elli bereits minutiös geplant: Ihr Mann muss nur die Videoanleitung ausführen. 20:15 Uhr, Das Erste, Planet der Liebe, Tierdoku Die aufwendig produzierte Serie von den Machern der Reihe "Planet Erde" zeigt die spektakulärsten, skurrilsten und emotionalsten Paarungsspiele im Tierreich. Noch nie wurde die Suche nach einem Partner und der damit verbundene Drang, sein Erbe in zukünftigen Generationen weiterleben zu sehen, so intim erzählt. Doch was leisten die Tiere, um ihre Partner von sich zu überzeugen? 20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow Schon in unzähligen Shows überzeugte Deutschlands Lieblingsmoderator mit seiner gewitzten Art, die noch so manchen Kandidaten völlig aus der Fassung gebracht hat. Fiebern Sie mit den Kandidaten und raten Sie fleißig mit, wenn es heute wieder heißt: "Wer wird Millionär?". Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert 22:30 Uhr, ZDF, Venom, Comicaction Der Journalist Eddie Brock (Tom Hardy) kommt hinter die dunklen Machenschaften des skrupellosen Forschers Dr. Carlton Drake (Riz Ahmed). Dieser plant unverantwortliche Experimente zur Verbindung von Menschen mit einer fremden Lebensform. Doch die Symbionten verfolgen ihre eigenen, zerstörerischen Ziele. Als Brock mit dem Außerirdischen Venom verschmilzt, wird den beiden eines klar: Sie müssen Drake aufhalten. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de