TV-Tipps am Montag

In "Neben der Spur" (ZDF) muss der Ermittler Joe Jessen erkennen, dass sein Vater ein Doppelleben geführt hat. Eine Spanischlehrerin ist "Verdammt verliebt auf Mallorca" (Sat.1) und in "Hard Powder" (ZDF) geht Liam Neeson auf einen Rachefeldzug gegen Drogenhändler.

"Neben der Spur: Die andere Frau": Olivia (Aglaia Szyszkowitz) bedroht Joe (Ulrich Noethen) mit einem Gewehr, als er in ihrem Haus nach ihrem Sohn sucht.

20:15 Uhr, ZDF, Neben der Spur: Die andere Frau, Krimi

Joe Jessens (Ulrich Noethen) Vater Conrad (Dietrich Hollinderbäumer) liegt nach einem Mordanschlag im Koma, und an seinem Bett sitzt eine Frau (Aglaia Szyszkowitz), die behauptet, die Ehefrau seines Vaters zu sein. Doch Joe hat diese Frau noch nie gesehen. Die Polizei bestätigt ihre Geschichte, und Joe muss erkennen, dass sein Vater 20 Jahre lang ein Doppelleben geführt hat. Hilfesuchend wendet er sich an Karl Reiser (Rolf Becker), den langjährigen Anwalt und Freund der Familie.

20:15 Uhr, Das Erste, Spiel mit dem Feuer - Wer braucht noch dieses Olympia?, Doku

Eigentlich hat im Vorfeld alles gegen die chinesische Hauptstadt als Gastgeber der Olympischen Winterspiele gesprochen: Weder ist Peking eine Wintersportregion, noch werden in China die Menschenrechte geachtet. Dem IOC war das offenkundig egal. Auch Themen wie Nachhaltigkeit, Meinungsfreiheit oder Klimaschutz wurden beiseitegeschoben. Es geht um Macht und Profit, statt um die olympische Idee und deren Werte. Doch immer mehr Athletinnen und Athleten melden sich zu Wort und fordern eine Reform der Olympischen Spiele.

20:15 Uhr, kabel eins, Rush Hour 3, Actionkomödie

In Paris herrscht Krieg, denn ein Arm der chinesischen Triaden verwandelt die Stadt der Liebe in einen Moloch der Gewalt - bisher mit einem Dutzend toter Gesetzeshüter. Letzte Hoffnung sind Chefinspektor Lee (Jackie Chan) und sein Kollege Carter (Chris Tucker) vom LAPD. Bei ihrer Ankunft in Paris treffen sie auf einen verwirrten Flic, danach erweisen sich französische Taxis als gefährliche Hochgeschwindigkeitsgeschosse und schließlich warten Gangster jeden Härtegrads auf das Duo.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

22:05 Uhr, kabel eins, Last Boy Scout - Das Ziel ist Überleben, Actionthriller

Der Ex-CIA-Agent Joe Hallenbeck (Bruce Willis) hält sich mit miesen Jobs als Privatdetektiv über Wasser und mit viel Alkohol bei Laune. Als er als Bodyguard der Stripperin Cory versagt und diese ermordet wird, packt Joe der Ehrgeiz: Zusammen mit Corys Freund, dem drogensüchtigen Ex-Footballstar Jimmy Dix (Damon Wayans), macht Joe Jagd auf die Mörder. Dabei stoßen sie auf einen gigantischen Bestechungsskandal der Drogenmafia. In einem ausverkauften Footballstadion kommt es zum Showdown.

22:15 Uhr, ZDF, Hard Powder - Rache auf Eis, Thriller

Als sein Sohn von Gangstern eines Drogenrings ermordet wird, begibt sich der rechtschaffene Schneepflug-Fahrer Nels Coxman (Liam Neeson) auf einen Rachefeldzug, der von nichts und niemandem aufzuhalten ist. Dabei löst er einen Bandenkrieg zwischen rivalisierenden Drogenhändler-Ringen aus, die nicht ihn, sondern ihre Konkurrenten hinter der Ermordung ihrer Leute vermuten. Interessiert beobachtet von einer jungen Kleinstadt-Polizistin, die auf sehr viele Leichen stößt.