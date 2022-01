TV-Tipps am Montag

In "Der Palast" (ZDF) trifft die Tänzerin Chris im Berlin der späten Achtzigerjahre auf ihre Doppelgängerin. In "Oskar, das Schlitzohr und Fanny Supergirl" (Das Erste) gewinnt Dieter Hallervorden als Ex-Knacki das Vertrauen seiner autistischen Enkelin.

20:15 Uhr, ZDF, Der Palast (1), Familiendrama

Ostberlin 1988: Als Marlene Wenninger (Svenja Jung) zu Besuch in der DDR ist, traut sie ihren Augen kaum. Auf der Bühne des Friedrichstadtpalastes tanzt eine Frau, die ihr zum Verwechseln ähnlich sieht. Auch die Tänzerin Christine Steffen ist völlig überrascht. Ausgerechnet jetzt erhält sie die langersehnte Chance, ihr erstes Solo zu tanzen. Marlene, ihre bis dahin unbekannte Zwillingsschwester aus dem Westen zu treffen, wirbelt ihr Leben durcheinander.

20:15 Uhr, Das Erste, Oskar, das Schlitzohr und Fanny Supergirl, Komödie

Opa Oskar (Dieter Hallervorden) nimmt weder die Wahrheit noch sich selbst besonders ernst. Auch nach einer Haftstrafe wegen Hochstapelei sieht der Senior wenig Anlass, sich komplett zu bessern. Er braucht erst einmal ein Dach über dem Kopf. Dummerweise steht seine einzige Bleibe, ein alter Bauwagen, bei seiner Tochter im Garten. Dort begegnet er bereits nach der ersten heimlichen Übernachtung seiner autistischen Enkelin Fanny (Julia Kovacs), die es mit der Wahrheit - anders als er - ganz genau nimmt.

20:15 Uhr, RTL, Kalte Füße, Komödie

Der verschuldete Kleinkriminelle Denis (Emilio Sakraya Moutaoukkil) wird von zwei unliebsamen Ganoven in die Bredouille gebracht und dazu gezwungen, eine scheinbar leerstehende Villa auszuräumen. Was er jedoch nicht weiß: Dort befindet sich der reiche Unternehmer Raimund Groenert (Heiner Lauterbach), der nach einem Schlaganfall im Rollstuhl sitzt und nicht mehr sprechen kann. Als dann auch noch seine Enkeltochter Charlotte (Sonja Gerhardt) auftaucht, schlüpft Denis kurzerhand in die Rolle des Krankenpflegers.

21:45 Uhr, Das Erste, Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon, Dramödie

Der Gärtner "Schorsch" Kempter (Elmar Wepper) hat nur noch Pech. Die Ehe mit Gattin Monika (Monika Baumgartner) ist zur Zweckgemeinschaft verkommen und der Familienbetrieb steht vor dem Ruin. Dem dreisten Golfplatz-Bauherrn (Bernd Stegemann) ist das von Schorsch angelegte Grün nämlich nicht grün genug. Als auch noch sein geliebtes Oldtimer-Flugzeug gepfändet werden soll, steigt Schorsch einfach ein und fliegt auf und davon. Wenn schon alles egal ist, möchte sich der 60-jährige Aussteiger wenigstens einen Jugendtraum erfüllen: das sagenumwobene Nordkap sehen!

22:15 Uhr, ZDF, Verschwörung, Thriller

Wer das Computerprogramm Firefall besitzt, erlangt Kontrolle über alle Atomwaffen. Der reuige Erfinder bittet Hackerin Lisbeth Salander (Claire Foy), den Code bei seinem Auftraggeber zu stehlen. Der Firefall-Programmierer hat für die NSA gearbeitet, dort dringt Lisbeth ins Netzwerk ein. Mithilfe des Journalisten Mikael Blomkvist (Sverrir Gudnason) erkennt sie bald, dass nicht nur Geheimdienste und Gangster sie jetzt jagen, sondern auch die Dämonen ihrer eigenen Vergangenheit.