TV-Tipps am Montag

In "Mord in der Familie" (ZDF) wird der Sohn eines Baulöwen am Neujahrstag erschossen. In "Eldorado KaDeWe" (Das Erste) suchen vier junge Menschen im Berlin der Zwanziger Jahre nach ihrem eigenen Weg.

27. Dezember 2021 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Mord in der Familie - Der Zauberwürfel": Henry Becker (Heiner Lauterbach, l.) und Thomas Becker (Matthias Koeberlin) streiten im Schwimmbad über den Einsturz des Wohnwürfels. © ZDF/Wolfgang Ennenbach