TV-Tipps am Montag

Privatdetektiv "Dengler" (ZDF) trifft auf einen Immobilienhai, der Mieter terrorisiert. Bei "Bauer sucht Frau" (RTL) gibt es überraschenden Besuch und in "The Italian Job" (kabel eins) nimmt Mark Wahlberg als Meisterdieb Rache an einem Verräter.

22. November 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Dengler - Kreuzberg Blues": Denglers (Ronald Zehrfeld) Nachforschungen bringen ihn in Gefahr. © ZDF/Julia Terjung

20:15 Uhr, ZDF, Dengler - Kreuzberg Blues, Thriller Als mitten in der Nacht eine Ratte dem Baby einer Freundin in den Finger beißt, bittet Hacker-Aktivistin Olga (Birgit Minichmayr) den ihr mehr als vertrauten Privatermittler Dengler (Ronald Zehrfeld) um Hilfe. Der Ex-BKA-Zielfahnder soll einen Kreuzberger Entmietungsskandal aufdecken. Denn für Olga ist klar: Dahinter steckt der Immobilieninvestor Jan Kröger (Peter Trabner). Mit kriminellen Machenschaften, wie dem Aussetzen von Ratten, werden Mieter terrorisiert und vertrieben. 20:15 Uhr, kabel eins, The Italian Job - Jagd auf Millionen, Gaunerkomödie Meisterdieb Charlie Croker (Mark Wahlberg) und seine Komplizen erbeuten bei einem Coup in Venedig Goldbarren im Wert von 35 Millionen Dollar. Doch die Freude über den Reichtum währt nur kurz: Ein Verräter jagt ihnen das Gold ab und versucht seine Komplizen zu töten. Wie durch ein Wunder überleben Charlie und seine Mitstreiter - und setzen jetzt alles daran, den Verräter zur Rechenschaft zu ziehen. 20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelsoap Für Milchbauer Enno und Biobauer Olaf starten endlich die Hofwochen, während bei Nils eine Aussprache ansteht - mit einem bösen Erwachen. Biobauer Mathias kann sich ab jetzt voll und ganz auf nur noch eine Frau konzentrieren und während es für Hubert kulinarisch experimentell zugeht, wird es bei Matze während der Arbeit romantisch... Außerdem: Ackerbauer Peter bekommt überraschenden Besuch. Wer will dem 26-Jährigen da auf den Zahn fühlen? 20:15 Uhr, 3Sat, An seiner Seite, Drama Charlotte (Senta Berger) ist überglücklich, nach vielen Jahren nach München zurückzukehren. Ihr gesamtes Leben hat sie in den Dienst der Karriere ihres Mannes gestellt, des Stardirigenten Walter Kler (Peter Simonischek). Nach internationalen Engagements hat er die Orchesterleitung in München angenommen. Charlotte hatte genug von dem luxuriösen Nomadenleben und wünschte sich ein echtes Zuhause. Walter scheint es allerdings nicht ganz so ernst zu sein mit der Sesshaftigkeit. 20:15 Uhr, one, Fräulein Smillas Gespür für Schnee, Thriller Als der Eskimojunge Isaiah (Clipper Miano) von einem Dach stürzt und stirbt, glaubt die Polizei an einen Unfall. Doch die Mathematikerin Smilla Jaspersen (Julia Ormond), Tochter einer Inuit und eines Dänen, schenkt dem offiziellen Befund keinen Glauben. Sie stellt auf eigene Faust Ermittlungen an. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de