TV-Tipps am Montag

In "Die Welt steht still" (Das Erste) erlebt eine Intensivmedizinerin die erste Corona-Welle im Frühjahr 2020. Bei "Adam sucht Eva" (RTLzwei) gehen Promis und Normalos nackt auf Partnersuche. In "Mission Impossible" (kabel eins) ist Tom Cruise als Geheimagent unterwegs.

15. November 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Die Welt steht still": Die Ärztin Carolin Mellau (Natalia Wörner, r.) unterhält sich mit Petra Bollmann (Bettina Stucky) über die Pandemie. © ZDF/Patrick Pfeiffer

20:15 Uhr, ZDF, Die Welt steht still, Drama Als die Bilder aus Bergamo um die Welt gehen, ist auch allen Nichtmedizinern klar, was das Wort Pandemie bedeutet. Vier Tage später gelten auch in Deutschland Ausgangsbeschränkungen. Das Leben der Konstanzer Intensivmedizinerin Dr. Carolin Mellau (Natalia Wörner) und ihrer Familie steht Kopf. Carolin wird Mitglied des Krisenstabs und ist rund um die Uhr im Einsatz, um die Klinik in Rekordzeit auf den drohenden Ernstfall vorzubereiten. 20:15 Uhr, RTLzwei, Adam sucht Eva, Datingshow Das Paradies auf Erden und nackte Tatsachen: Im Garten Eden lernen sich insgesamt 16 Singles ganz freizügig kennen. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn während des Datings tragen die Kandidaten und Kandidatinnen keine Klamotten. Welcher "Adam" findet in der sechsten Staffel seine "Eva" und darf das Paradies Arm in Arm mit ihr verlassen? Mit dabei sind auch Promi-Singles wie Giuliana Farfalla und ihre "GNTM"-Kollegin Gisele Oppermann. 20:15 Uhr, kabel eins, Mission: Impossible, Actionthriller Die CIA soll in Prag eine gestohlene Diskette wiederbeschaffen, die die Namen aller aktiven US-Spione enthält. Doch die Aktion misslingt durch einen heimtückischen Anschlag, den nur Geheimdienst-Agent Ethan Hunt (Tom Cruise) und die Frau des Kommandochefs Jim Phelps (Jon Voight) überleben. Hunt wird vom CIA als Urheber des Komplotts verdächtigt. Er taucht unter, um die Verräter auf eigene Faust zu suchen. 20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelshow Bei Biobauer Mathias startet der erste Hoftag - und seine Frauen kämpfen hart um sein Herz. Schafhalter Dirk bekommt eine zweite Chance für die Liebe und Björn sucht Rat bei seiner Mutter, denn noch immer weiß er nicht, wie er sich entscheiden soll. Aber seine Frauen wollen nicht länger warten! Rinderhalter Torsten lässt sich mit selbstgemachter Pizza und Kuscheln auf der Couch verwöhnen, doch immer wieder werden der Bauer und seine Hofdame gestört. 22:15 Uhr, ZDF, Furia (4), Thrillerserie Nach einem mutmaßlich islamistischen Anschlag auf einen rechtspopulistischen Kandidaten steht Deutschland Kopf. Doch die Zelle plant etwas viel Größeres, um den Rechtsruck endgültig zu besiegeln. Ragna (Ine Marie Wilmann) findet heraus, dass die Zelle ein muslimisches Terrornetzwerk fingiert, um Anschläge auszuüben. Dadurch wollen sie die Wahl beeinflussen. Ihr gelingt es, die Information an Inger durchzustechen. Doch Kathi (Nina Kunzendorf) und Asgeir (Pal Sverre Hagen) brauchen Beweise, um Schlimmeres zu verhindern.