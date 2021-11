TV-Tipps am Montag

In "Ein Mädchen wird vermisst" (ZDF) leitet Heino Ferch die zermürbende Suche nach einer verschwundenen Schülerin. Bei "Bauer sucht Frau" (RTL) startet die Hofwoche und in "I, Robot" (kabel eins) wird ein Roboter des Mordes angeklagt.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Mädchen wird vermisst, Krimi

Obwohl an Diabetes erkrankt, ist die Schülerin Nele eine ehrgeizige Synchronschwimmerin. Bis sie eines Abends, als ihre Mutter sie vom Training abholen will, spurlos verschwunden ist. Eine Sonderkommission unter Leitung von Hauptkommissar Ingo Thiel (Heino Ferch) nimmt die Ermittlungen auf und macht nach gut einer Woche eine schreckliche Entdeckung.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelsoap

Kaum startet die Hofwoche, staunen die Bauern nicht schlecht: Die Damen wissen direkt am ersten Hoftag schwer zu beeindrucken! Ob im Umgang mit den Tieren oder den großen Landmaschinen - die Frauen trauen sich was zu. Einzig bei Lara beginnt der Tag nicht so wie erhofft: Statt Harmonie und guter Laune herrschen Eifersüchteleien und Missstimmung. Der Tag endet schließlich mit einer Abreise. Welche Frau tritt schon die Heimreise an?

20:15 Uhr, kabel eins, I, Robot, SciFi-Thriller

Im Chicago des Jahres 2035 gehören Roboter zum Alltag. Eigentlich sind die künstlichen Wesen so programmiert, dass sie den Menschen nicht gefährlich werden können. Doch dann wird der Chefentwickler des größten Roboter-Herstellers ermordet. Der mit dem Fall beauftragte Detective Del Spooner (Will Smith) sieht sich in seinem Misstrauen gegenüber den Maschinen bestätigt. Schnell stößt er jedoch auf eine andere, weitaus gefährlichere Bedrohung.

20:15 Uhr, arte, Aus Mangel an Beweisen, Justizthriller

Die Anwältin Carolyn Polhemus (Greta Scacchi) ist tot. Sie wurde erdrosselt in ihrer Wohnung aufgefunden und höchstwahrscheinlich auch vergewaltigt. Die Ermittlungen übernimmt der stellvertretende Staatsanwalt Rozat "Rusty" Sabich (Harrison Ford), weil sein Vorgesetzter mitten im Wahlkampf steckt. Eine heikle Angelegenheit, da Rusty eine Affäre mit der Toten hatte. Dann wird ein Glas mit seinen Fingerabdrücken in der Wohnung der Toten gefunden ...

22:15 Uhr, ZDF, Furia (2), Thrillerserie

Zusammen mit Ole (Preben Hodneland) und dem undurchsichtigen Deutschen Brehme (Ulrich Noethen) ist Ragna (Ine Marie Wilmann) auf dem Weg nach Oslo. Dort ist ein Anschlag geplant. Doch das wahre Ziel der Zelle ist die Bundestagswahl in Deutschland. Obwohl die internen Ermittlungen gegen Asgeir dank Inger beendet wurden, haben Ziminovs Männer Asgeir (Pål Sverre Hagen) und Michelle (Isabella Beatrice Lunda) in Vestvik aufgespürt. Den beiden bleibt nur die Flucht.