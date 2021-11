TV-Tipps am Montag

In "Die Toten vom Bodensee" (ZDF) wird ein Neugeborenes in einem Korb gefunden. Josefine Preuß und Elyas M'Barek stranden in "Türkisch für Anfänger" (ONE) auf einer einsamen Insel. "Bombshell" (ZDF) behandelt den Missbrauchsskandal beim reaktionären Fernsehsender Fox News.

01. November 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Die Toten vom Bodensee": Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) findet das Baby in einem Weidenkorb. © ZDF/Patrick Pfeiffer