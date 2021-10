TV-Tipps am Montag

Als ihre Mutter schwer stürzt, müssen zwei Schwestern in "Bring mich nach Hause" (ZDF) eine schwere Entscheidung treffen. Der Mutant Wolverine geht in Japan den "Weg des Kriegers" (kabel eins). In "Der Höhle der Löwen" (VOX) wird heute kompostierbares Konfetti angeboten.

25. Oktober 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Bring mich nach Hause": Ulrike (Silke Bodenbender) hat ihre Mutter Martina blutend und bewusstlos in der Küche vorgefunden. © ZDF/Hannes Hubach