TV-Tipps am Montag

In "Deutschstunde" (ZDF) gerät ein Junge im Zweiten Weltkrieg in einen Gewissenskonflikt. In der "Höhle der Löwen" wird ein treppensteigender Rollstuhl vorgestellt. Bei kabel eins machen Elitesoldaten in "G. I. Joe - Geheimauftrag Cobra" Jagd auf gestohlene Sprengköpfe.

11. Oktober 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Deutschstunde": Jens Ole Jepsen (Ulrich Noethen, r.) und sein Sohn Siggi (Levi Eisenbla?tter) © ZDF/Georges Pauly