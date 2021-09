TV-Tipps am Montag

In "Im Netz der Camorra" (ZDF) wird ein Weingutbesitzer von seiner dunklen Vergangenheit eingeholt. Annalena Baerbock stellt sich in der "Wahlarena" (Das Erste) den Fragen von Bürgern. Bei VOX ist die "Höhle der Löwen" wieder offen für neue Geschäftsideen.

20:15 Uhr, ZDF, Im Netz der Camorra (1), Thriller

Auf einem Weingut in Südtirol führt die Familie DeCanin ein glückliches Leben. Die Familie ist bekannt für ihren guten Wein, im Dorf schätzt man sie. Eines Tages taucht Nino Sorrentino (Fabrizio Romagnoli) auf dem Weingut auf, ein alter Bekannter von Gutsbesitzer Matteo DeCanin (Tobias Moretti). Nino ist Teil von Matteos dunkler Vergangenheit, die in Neapel ihren schicksalhaften Lauf nahm. Zur selben Zeit erschüttert ein schlimmer Vorfall das idyllische Leben in der Gegend: Nachts wird eine junge Frau auf einer Passstraße von einem Auto erfasst. Sofort übernimmt Carabiniere Adrin Erlacher (Harald Windisch) die Ermittlungen.

20:15 Uhr, Das Erste, Wahlarena - mit Annalena Baerbock, Polittalk

In der "Wahlarena" geht es darum, die Sorgen, Probleme und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt zu stellen. 75 Minuten lang haben Wählerinnen und Wähler die Möglichkeit, ihre Fragen an die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, zu richten. Moderiert wird der Talk von NDR-Chefredakteur Andreas Cichowicz und WDR-Chefredakteurin Ellen Ehni.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

In der neuen Staffel von "Die Höhle der Löwen" kämpfen die Investoren Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Georg Kofler, Nils Glagau und Nico Rosberg um die Gründer mit den besten Geschäftsideen. Und jeder Löwe will seinen Anteil! Kommt es zwischen den Löwen und den Start-ups zum Deal, warten auf die Jung-Unternehmer nicht nur die nötige Finanzspritze, sondern außerdem die jahrelange Erfahrung und Expertise der Investoren.

20:15 Uhr, kabel eins, Jäger des verlorenen Schatzes, Abenteuerfilm

Der Archäologieprofessor Indiana Jones (Harrison Ford) erhält den Auftrag, in Ägypten die verschollene Bundeslade des Alten Testaments zu suchen, ehe die Nazis sie in ihren Besitz bringen können. Gemeinsam mit seiner Freundin Marion findet er die Lade, verliert sie jedoch an die Deutschen und seinen Erzrivalen, den skrupellosen Archäologen Belloq (Paul Freeman) - doch die magische Kraft kehrt sich gegen jene, die sie missbrauchen wollen.

21:50 Uhr, arte, Das Tal der toten Mädchen, Krimi

Die spanische Kommissarin Amaia Salazar (Marta Etura) übernimmt die Ermittlung in einem bizarren Mordfall: In einem Tal unweit ihres Heimatortes, dem beschaulichen baskischen Städtchen Elizondo, wird die Leiche einer Jugendlichen gefunden. Sie wurde ausgezogen, rituell gereinigt und von ihrem Mörder wie eine Heilige inszeniert auf dem Waldboden platziert. Außerdem lag auf ihrem Körper ein traditionelles baskisches Gebäck - ein Txantxigorri.