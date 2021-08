TV-Tipps am Montag

In "Um die 50" (ZDF) treffen sich sechs Babyboomer nach 20 Jahren wieder. Das Erste wirft einen Blick zurück auf die "Merkel-Jahre". In "The Legend of Hercules" (Tele 5) muss der Halbgott seine wahre Bestimmung finden.

20:15 Uhr, ZDF, Um die 50, Komödie

Mehr als 20 Jahre ist es her, seit man in der sechsteiligen Serie "Um die 30" am Leben der Clique um Frank (Dominic Raacke), Tina (Natalia Wörner), Carlo (Jürgen Tarrach), Carola (Susanne Schäfer), Sabrina (Catherine Flemming) und Olaf (Bruno Eyron) teilhaben durfte. Mit den sechs Babyboomern konnten die Zuschauer Freud und Leid des Erwachsenwerdens teilen - mal lachend, mal mitfühlend. Nun kommen die Freunde anlässlich Carolas 50. Geburtstag wieder zusammen. Im Kern sind sie sich alle treu geblieben. Die Probleme mögen heute andere sein, doch jeder packt sie mit der ihm eigenen Leidenschaft an. Ob sie erwachsener geworden sind?

20:15, Das Erste, Merkel-Jahre, Doku

In ihren leichtesten Momenten reichten Angela Merkel drei Worte, um eine Wahl zu gewinnen: "Sie kennen mich." In ihrer schwierigsten Zeit genügten drei Worte, um sie für manche zu einer Hassfigur werden zu lassen: "Wir schaffen das." Prominente Sätze, die sich an die Person Angela Merkel knüpfen. Doch was bleibt sonst von dieser langen Amtszeit?

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau International, Kuppelsoap

In Mexiko geht es hoch hinauf! Denn während Biobäuerin Calina sich noch ihrer morgendlichen Pflege widmet, ernten ihr Sohn Cielo und ihre Hofherren Oliver und Rainer schon einige Kokosnüsse und putzen zudem das Dach des Familienwohnsitzes. Als Calina zu der Männertruppe stößt, will sie mit ihnen ihr undichtes Dach inspizieren und reparieren. Während Oliver sich der Aufgabe mit Humor nähert, scheint Rainer voll in seinem Element zu sein.

20:15 Uhr, Tele 5, The Legend of Hercules, Sandalenaction

Hercules (Kellan Lutz), Spross einer heimlichen Liebesnacht zwischen Göttervater Zeus und Königin Alkmene (Roxanne McKee), muss ins Exil. Der rach- und herrschsüchtige Stiefvater König Amphitryon (Scott Adkins) verbannt den Jungen als Sklaven nach Ägypten. Dort entdeckt Hercules seine wahren Fähigkeiten. Und seine wirkliche Lebensaufgabe, für die er planvoll gezeugt worden ist.

20:15 Uhr, Sat.1, The Biggest Loser - Family Power Couples, Show

Start in ein neues Leben: Acht Familien-Duos beginnen ihre Abnehm-Reise im Camp auf Naxos. Erstmals stellen sie sich einer Mental Activity, bei der sie Marmorsteine mit Ballast beschriften, den sie endgültig hinter sich lassen möchten. Und auch bei der Challenge mit Strohballen werden sie körperlich wie mental gefordert. Nur mit Teamwork und Kommunikation kann ihnen die Aufgabe gelingen. Wer schafft es in die nächste Runde und welches Couple muss direkt wieder nach Hause?