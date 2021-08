TV-Tipps am Montag

In "Berlin, Berlin - Der Kinofilm" (Das Erste) muss Lolle sich zwischen zwei Männern entscheiden. Ein BND-Agent ermittelt in "Das Ende der Wahrheit" (ZDF) in den eigenen Reihen. In "Unsichtbare Jahre" (ONE) wird der Mauerfall für eine Stasi-Spionin zum Albtraum.

16. August 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Berlin, Berlin - Der Kinofilm": Wer ist der Richtige? Lolle (Felicitas Woll) kommen Zweifel. © ARD Degeto/RBB/Real Film/Letterbox/Stefan Erhard