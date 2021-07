TV-Tipps am Montag

Eine Leiche mit zugenähtem Mund beschäftigt die Ermittler in "Die Toten vom Bodensee" (ZDF). In "The Mule" (Das Erste) schmuggelt ein fast 90-Jähriger Drogen für ein Kartell. Bei "Die Hitwisser" (VOX) rätseln Promis über Musikfragen.

26. Juli 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Die Toten vom Bodensee: Fluch aus der Tiefe": Die Ermittler Michael Oberländer (Matthias Koeberlin) und Hannah Zeiler (Nora Waldstätten). © ZDF/Patrick Pfeiffer