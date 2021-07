TV-Tipps am Montag

Kommissarin Winter (ZDF) steht ihrem ehemaligen Chef bei, als dieser angeschossen wird. "Monsieur Claude" (Das Erste) versucht, seine Multi-Kulti-Familie zusammenzuhalten. Bei "Die Hitwisser" (VOX) rätseln Promis über Musikfragen.

20:15 Uhr, ZDF, Unter anderen Umständen: Im finsteren Tal, Krimi

Jana Winter (Natalia Wörner) übernimmt die Leitung des Kommissariats in Schleswig und verdrängt Brauner (Martin Brambach) zu Hamms Ärger von dessen Stelle. Um der Übergabe zu entgehen, reist Brauner nach Bad Gastein. Dort wird er auf einer Wanderung angeschossen - war er Ziel des Anschlags, oder hat er etwas gesehen, was er nicht sehen sollte? Da Brauner einen schweren Alkoholrückfall hat, erinnert er sich an nichts. Der ermittelnde Kommissar Franz Robanegg (Cornelius Obonya) kontaktiert Jana, die nach Bad Gastein fährt.

20:15, RTL, Wer wird Millionär? - Gemeinsam holen wir die Million, Quizshow

Es ist Sommer, die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie hält Einzug und endlich darf man wieder "gemeinsam" sein. Daher spielen jeweils 3er-Teams (Familienangehörige, Freunde oder Kollegen) gemeinschaftlich um die Million. Die drei Team-Mitglieder spielen nacheinander und teilen den erspielten Gewinn. Einer für alle - alle für einen!

20:15, Das Erste, Monsieur Claude 2, Komödie

In Sachen multikultureller Offenheit macht Claude Verneuil (Christian Clavier) und seiner Frau Marie (Chantal Lauby) so schnell keiner etwas vor: Ihre vier eigenwilligen Töchter haben Einwanderer aus vier verschiedenen Kulturkreisen geheiratet! Um die Angehörigen ihrer Schwiegersöhne kennenzulernen, unternimmt das wohlsituierte Ehepaar Verneuil eine kleine Weltreise. Von den Strapazen können sich Claude und Marie in ihrem geliebten Städtchen Chinon jedoch nur kurz erholen.

20:15, VOX, Die Hitwisser, Show

Die Hitwisser - das sind vier prominente Rateteams, die in privater Atmosphäre über Musikfragen rätseln und gewinnen wollen. Im launigen Wettkampf um die musikalische Ehre schwelgen die Promi-Hitwisser zu verschiedenen Musikthemen in Erinnerungen und teilen ihr Partywissen. Aber nicht nur die Promis, auch die Zuschauer:innen können ihr Musikwissen testen und hören ihre Lieblingssongs. Mitgrooven und Mitsingen erwünscht!

20:15, kabel eins, Matrix, Sci-Fi-Action

Der Hacker Neo (Keanu Reeves) findet heraus, dass die Welt nur eine Illusion ist, die den Menschen in einem riesigen Computerprogramm, der Matrix, vorgegaukelt wird. Mithilfe einer kleinen Gruppe von Rebellen um Morpheus (Laurence Fishburne ) bricht er aus der Scheinwelt aus und beginnt gegen Maschinenwesen zu kämpfen, die die Menschheit versklavt haben. Bald weiht Morpheus ihn in sein Geheimnis ein, dass für Neo eine größere Rolle in diesem Krieg vorgesehen sein könnte, als er vielleicht ausfüllen will.