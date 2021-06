TV-Tipps am Montag

Im "Lissabon-Krimi" (Das Erste) decken die Juristen die Explosion einer Textilfabrik auf. Niklas Köllner geht als "Undercover Boss" (RTL) inkognito in seiner eigenen Firma. Owen Wilson führt Jackie Chan in "Shang-High Noon" (kabel eins) durch den Wilden Westen.

20:15, Das Erste, Der Lissabon-Krimi: Dunkle Spuren, Krimi

Geschäftsmann Antonio Alves soll seine Textilfabrik in die Luft gejagt haben, um die millionenschwere Versicherungssumme abzukassieren - bei der Explosion starb eine Näherin. Anwalt Eduardo Silva (Jürgen Tarrach) glaubt an die Unschuld seines Mandanten. Jurareferendarin Marcia (Vidina Popov) zweifelt jedoch an den Aussagen des Angeklagten. Wird die Wahrheit noch ans Licht kommen?

20:15, RTL, Undercover Boss, Doku

Niklas Köllner ist als Geschäftsführer des Haushaltswarenherstellers Wenko für über 500 Mitarbeiter verantwortlich. Undercover lässt er sich als TV-Show Kandidat André in das Unternehmen einschleusen und erledigt dort die verschiedensten Jobs. Natürlich versucht er seine "Kollegen" auch über die Firmenleitung auszuquetschen - dabei kommt es sogar zu einer Eskalation...

20:15, kabel eins, Shang-High Noon, Abenteuerkomödie

Die chinesische Prinzessin Pei Pei (Lucy Liu) ist nach Amerika geflohen und dort verschleppt worden. Um sie zu retten, zieht eine Leibgarde, inklusive Chon Wang (Jackie Chan), in den Wilden Westen. Bei den Ureinwohnern angekommen, trifft Chon auf viele Schwierigkeiten. Kann ihm der Eisenbahnräuber Roy (Owen Wilson) dabei helfen, sich an das neue Umfeld zu gewöhnen?

20:15, VOX, Goodbye Deutschland! Die Auswanderer, Doku-Soap

Wenn die Wahlheimat plötzlich zum Albtraum wird: Tätowierer Stefan möchte in Cape Coral, Florida, sein neues Business aufbauen - Corona scheint ihm jedoch einen Strich durch die Rechnung zu machen. Familie Lehmann muss aufgrund der Krise ihr Lokal in Fort Myers schließen. Mikes Burgerrestaurant ging gerade erst an den Start - sein Essen spendet er nun aber an Obdachlose, die von der Pandemie besonders hart getroffen wurden. Kommen die Auswanderer trotz aller Schwierigkeiten über die Runden?

20:15, Sat.1, Guinness World Records, Ranking-Show

In der dritten Folge der Reihe werden die 33 spektakulärsten Weltrekorde aufgezählt, die offiziell vom "Guinness World Records"-Komitee bestätigt wurden. Schafft es Häschen Bini in das Ranking? Das Tier beförderte in nur sechs Sekunden einen Mini-Basketball siebenmal durch einen Korb! Moderiert wird die Sendung von Model Angelina Kirsch (32).