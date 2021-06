TV-Tipps am Montag

"Zwei Familien auf der Palme" (Sat.1) erleiden Schiffbruch auf einer einsamen Insel. In "Die Toten vom Bodensee" (ZDF) wird eine Meerjungfrau erschlagen aufgefunden. Eine BND-Agentin gerät in "Saat des Terrors" (ONE) in eine Verschwörung.

07. Juni 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Zwei Familien auf der Palme": Der wohlhabende Hubertus (Heio von Stetten) und Ehefrau Renate (Nadeshda Brennicke) im Clinch mit Franky (Dirk Borchardt) und Sandy (Valerie Niehaus) © SAT.1/Amaury Bouchet