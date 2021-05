TV-Tipps am Montag

Eine besondere Mission führt Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht in "Ihr letzter Wille kann mich mal!" (Das Erste) an die Ostsee. In "Abi '97" (Sat.1) müssen fünf Mittdreißiger nochmal zur Abiturprüfung antreten.

31. Mai 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Ihr letzter Wille kann mich mal!": Tom (Uwe Ochsenknecht, l.) und Heinrich (Heiner Lauterbach) bei der Seebestattung © ARD Degeto/André Poling