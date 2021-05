TV-Tipps am Montag

In "Systemsprenger" (ZDF) lässt ein neunjähriges Mädchen seine Erzieher verzweifeln. Elyas M'Barek kümmert sich in "Dieses bescheuerte Herz" (Sat.1) um einen schwerkranken Teenager. In der "Höhle der Löwen" (VOX) wird eine intelligente Handy-Halterung angeboten.

17. Mai 2021 - 07:51 Uhr | (cg/spot)

"Systemsprenger": Benni (Helena Zengel) mustert die Erzieher, die mit ihr über ihren Wutausbruch sprechen wollen © ZDF/Peter Hartwig