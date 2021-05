TV-Tipps am Montag

In "Ballon" (Sat.1) wollen zwei Familien auf dem Luftweg aus der DDR fliehen. Das Erste zeigt die Doku "Sambia - Königreich der Leopardin". In "Tod im Strandhaus" (ZDF) treibt ein skrupelloser Spanner sein Unwesen.

20:15 Uhr, Sat.1, Ballon, Drama

Familie Strelzyk sehnt sich nach einem Leben in Freiheit fernab des abgeriegelten Stasi-Regimes der DDR. Da das Verlassen des Landes jedoch strafrechtlich verfolgt wird, fassen die Strelzyks einen riskanten Entschluss: Mit Hilfe eines selbstgebauten Heißluftballons wollen sie die Grenze klammheimlich gen Westen durchbrechen. Als der Plan aber scheitert, beginnt ein nervenaufreibendes Versteckspiel.

20:15 Uhr, ZDF, An seiner Seite, Drama

Charlotte (Senta Berger) ist überglücklich, nach vielen Jahren nach München zurückzukehren. Ihr gesamtes Leben hat sie in den Dienst der Karriere ihres Mannes gestellt, des Stardirigenten Walter Kler (Peter Simonischek). Nach internationalen Engagements hat er die Orchesterleitung in München angenommen. Charlotte hatte genug von dem luxuriösen Nomadenleben und wünschte sich ein echtes Zuhause. Walter scheint es allerdings nicht ganz so ernst zu sein mit der Sesshaftigkeit. Er hat sich noch nicht so recht mit dem neuen Lebensabschnitt abgefunden.

20:15 Uhr, Das Erste, Sambia - Königreich der Leopardin, Doku

In Sambia, im Südosten Afrikas, zieht der Fluss Luangwa durch eine bemerkenswerte Landschaft. Zahllose Tiere wie Gelbschnabelstörche, Paviane oder Impala-Antilopen leben in der Nähe des Flusses, denn dessen Wasser beschützt ihr Leben. Allerdings leben hier auch seltener zu sehende Tiere, die ihr Leben gefährden: Leoparden. Das Leben einer Leopardin, der Königin dieser Region, wird über drei Jahre verfolgt. Und auch das ihrer beiden Kinder.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Dem stressigen Alltag mit einer Auszeit in der Badewanne entfliehen? Doch oft sind gerade die stylischen Badewannen unbequem und auch für kleine Menschen unkomfortabel. Mit den "Badesofa" Kissen wollen die beiden Mütter Annika Götz und Natalie Steger das ändern. Die spezielle Füllung soll nicht nur bequem sein, sondern auch das Wasser aufsaugen, sodass die Kissen keinen Auftrieb haben. Für 150.000 EUR wollen sie 15% ihrer Anteile abgeben.

22:15 Uhr, ZDF, Tod im Strandhaus, Antikabenteuer

Zwei Pärchen mieten über das Internet für ein Wochenende ein Traumhaus an der Pazifikküste. Ein Seitensprung wird dem Quartett zum Verhängnis. Denn ein Fremder hat alles gefilmt. Der Fehltritt könnte auffliegen, Beziehungen für immer zerstören. Das Netz des unbekannten Spanners zieht sich unerbittlich zu.