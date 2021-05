TV-Tipps am Montag

In "Extraklasse 2+" (ZDF) geraten der Lehrer Ralph Friesner und seine Abendschulklasse mit versnobten Abiturienten aneinander. Das Erste zeigt die Doku "Der Berg der Bären" und in "Meine fremde Tochter" (ONE) geht ein pensionierter Polizeibeamter auf eine traurige Spurensuche.

03. Mai 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Extraklasse 2+": Ralph Friesner (Axel Prahl) und Dörte Wiedebusch (Aglaia Szyskowitz) starten in ein turbulentes neues Schuljahr © ZDF/Frédéric Batier