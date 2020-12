TV-Tipps am Montag

In "Der Kommissar und die Wut" (ZDF) entwickelt sich eine Entführung zum Rachedrama. Johnny Depp ist in "Charlie und die Schokoladenfabrik" (Sat.1) der exzentrische Willy Wonka. In "Dead Man Working" (ONE) gibt der Selbstmord eines Bankers Rätsel auf.

07. Dezember 2020 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

ZDF/Oliver Vaccaro "Der Kommissar und die Wut": Martin Brühl (Roeland Wiesnekker, r.) stattet Oliver Froeling (Lucas Gregorowicz) einen Besuch ab