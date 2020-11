TV-Tipps am Montag

In "Altes Land" (ZDF) muss Iris Berben eine schwere Entscheidung treffen. Die Doku "Expedition Arktis" (Das Erste) folgt dem Eisbrecher "Polarstern" auf dem Weg zum Nordpol. Bei "The Masked Singer" (ProSieben) steht das Halbfinale an.

16. November 2020 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

ZDF/Boris Laewen "Altes Land": Nachdem Karl gestorben ist, muss sich Vera (Iris Berben) erst mal an die Stille auf dem Hof gewöhnen.