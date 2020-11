TV-Tipps am Montag

Die Staatsanwältin Fida Emam kommt in "Wiener Blut" (ZDF) einer Verschwörung auf die Spur. Im Ersten fühlt "Tagesthemen"-Moderator Ingo Zamperoni Trump-Anhängern und -Gegnern auf den Zahn. Und Harrison Ford ist "Auf der Flucht" (kabel eins).

"Wiener Blut": Fida Emams (Melika Foroutan) Tochter Aline ist in Gefahr.

ZDF/Fabio Eppensteiner "Wiener Blut": Fida Emams (Melika Foroutan) Tochter Aline ist in Gefahr.

20:15 Uhr, ZDF, Wiener Blut, Thriller

Ein brutal aussehender Mann fährt mit einem Pick-up durch Wien - mit menschlicher Fracht auf der verschlossenen Ladefläche. Sein gefesseltes und geknebeltes Opfer ist Karl Burger. Bald darauf wird Fida Emam (Melika Foroutan), eine Wiener Staatsanwältin, von Polizist Markus Glösl (Harald Windisch) zu einem vermeintlichen Suizid gerufen. Karl Burger hängt unter einer Donaubrücke im Seil. Glösl hegt aufgrund der Umstände berechtigte Zweifel. Er will, dass Fida die Leichenöffnung beantragt und ein Verfahren einleitet: wegen Mordverdachts.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelsoap

Die ersten Frauen und Männer sind auf den Höfen von Denise, Lutz, Patrick und Thomas K. angekommen. Wer konnte schlafen und wer hatte eine unruhige Nacht? Bei den ersten Aufgaben zeigt sich, welche Frau und welcher Mann ein echtes Händchen für die Arbeit hat und bei wem noch Nachholbedarf besteht. Auch Rüdiger aus Baden-Württemberg hat sich in dieser Woche drei Damen auf den Hof eingeladen. Bei wem sprühen die Funken und wer muss wieder abreisen?

20:15 Uhr, kabel eins, Auf der Flucht, Actionthriller

Der Chirurg Dr. Richard Kimble (Harrison Ford) lebt in Chicago. Eines Abends überrascht er einen Einbrecher, der seine Frau Helen (Sela Ward) tödlich verletzt hat. Da der Mediziner von einer hohen Lebensversicherung profitiert, verdächtigt die Polizei jedoch Kimble selbst als Mörder. Vor Gericht verurteilt man ihn zum Tode. Auf dem Weg zur Hinrichtung kann Kimble wie durch ein Wunder fliehen und hat von da an nur noch ein Ziel: den Mörder seiner Frau zu finden. Doch es wird eng für ihn: Der unerbittliche Marshall Samuel Gerard (Tommy Lee Jones) hat sich auf Kimbles Fährte gesetzt, fest entschlossen, ihn zu stellen.

20:45 Uhr, Das Erste, Trump, meine amerikanische Familie und ich, Doku

Ingo Zamperoni kennt die USA wie nur wenige, nicht zuletzt, weil er als US-Korrespondent über die Amerikaner berichtete. Der Moderator der ARD-"Tagesthemen" ist mit der Amerikanerin Jiffer verheiratet und hat eine große Verwandtschaft in den Staaten. Schwiegervater Paul hat den umstrittenen Republikaner ins Weiße Haus gewählt. Darüber ist Zamperonis Frau Jiffer ähnlich entsetzt wie ihre Mutter Lynn. Ingo Zamperoni möchte herausfinden, warum nicht nur seine Schwiegerfamilie, sondern das ganze Land so zerrissen ist.

22:15 Uhr, ZDF, Schatten der Mörder - Shadowplay, Krimiserie

Moritz (Logan Marshall-Green) hat in Oberlanders Haus Papiere gefunden, die belegen, dass sein Vorgesetzter Franklin (Michael C. Hall) Alt-Nazis hilft, indem er gefälschte Papiere besorgt und die Strafverfolgung vereitelt. Im Gegenzug fordert Franklin dafür gestohlene Kunstgegenstände. In seiner fanatischen Kunstliebe ist er sogar bereit, für dieses unmoralische Tauschgeschäft zu töten. Max (Taylor Kitsch) wird mittlerweile von Claire (Tuppence Middleton) bei seinen Ermittlungen unterstützt.