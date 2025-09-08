TV-Tipps am Montag

In "Feste Feiern" (ZDF) läuft eine Geburtstagsfeier mit zwei Familien aus dem Ruder. Auf VOX öffnet die "Höhle der Löwen" wieder ihre Türen und Sat.1 macht den großen Schnäppchenmarkt-Check.

20:15 Uhr, ZDF, Feste Feiern, Komödie

Überraschung: Zum 40. Geburtstag von Knut (Helgi Schmid) hat Karo (Lucie Heinze) eine Party organisiert, bei der die Familien der beiden zum ersten Mal aufeinandertreffen. Doch Knut ist so gar nicht in Partystimmung. Er hat versehentlich einen Brief gelesen, der an Karo adressiert war. Und der hat es in sich. Seine enttäuschte Wut entlädt sich auf der Überraschungsparty, zu der die Familien der beiden anrücken. Was gemütlich beginnt, endet in einem komisch-tragischen Desaster.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Heinz Schlechtingen, der älteste Teilnehmer in der Geschichte der "Höhle der Löwen", präsentiert mit 98 Jahren das Produkt STEETS, eine Abstelllösung für Gehhilfen, die mehr Mobilität ermöglichen soll. Unterstützt wird er von seinem Enkel Phil Janßen und dessen Mitgründern Thorben Engel und Philipp Battisti. Gemeinsam hoffen sie, die Investoren von einem Investment in ihr Gesundheitsprodukt zu überzeugen.

20:15 Uhr, Sat.1, Action, TEDi, Woolworth - Der SAT.1 Schnäppchenmarkt-Check!, Doku

Schnäppchenmärkte boomen: Action, TEDi und Woolworth locken mit kleinen Preisen, riesiger Auswahl und ständig wechselnden Angeboten. Doch was taugt das Billig-Angebot wirklich? Der große SAT.1 Schnäppchenmarkt-Check deckt auf: Wo stimmen Preis und Leistung - und wo wird am falschen Ende gespart? Und wo geht billig auf Kosten der Qualität?

20:15 Uhr, kabel eins, Transformers 3, Sci-Fi-Action

Sam Witwicky (Shia LaBeouf) hat zwar schon zweimal die Welt vor den machthungrigen Decepticons gerettet, findet aber in der Krisen-Ökonomie keinen Job. Und das ist nicht sein einziges Problem: Die Autobots unter Sams Freund Optimus Prime finden heraus, dass ein Fluchtschiff von ihrem untergegangenen Heimatplaneten Cybertron vor Jahrzehnten auf dem Mond zerschellte. Ärgerlich ist, dass die US-Regierung bisher vor ihnen verschwiegen hat, dass bei der Mondlandung durch die Apollo-Missionen eine geheime, gefährliche Technologie geborgen wurde.

22:15 Uhr, ZDF, Catch the Killer, Actionfilm

Silvesternacht in Baltimore. Auf den Straßen, in den Bars und in luftiger Höhe auf den Rooftops wird ausgelassen gefeiert. Plötzlich bricht die Hölle los. Alles endet in grenzenloser Panik. Von einem Hochhaus mitten in der Stadt tötet ein Sniper zahlreiche Menschen aus dem Hinterhalt. Terroralarm. Diverse US-Behörden, darunter das FBI, jagen den Scharfschützen. Vor Ort an der Basis ermittelt die Polizistin Eleanor Falco (Shailene Woodley), deren Bewerbung vom FBI abgelehnt wurde. Ihr Chef Lammark (Ben Mendelsohn) glaubt fest an ihr Talent, wird aber selbst vom FBI und der Politik unter Erfolgszwang gesetzt.